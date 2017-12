“Trovo assurdo ed anche inconsueto che due articoli, su due emergenze distinte, siano stati stralciati dal testo della legge sul l’esercizio provvisorio. Un articolo da me proposto come assessore riguardava la procedura per l’erogazione regolare dell’acqua in venticinque comuni, di cui diversi nella provincia di Trapani, attraverso una proroga all’Eas”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale dell’Udc. Si riaccendono le polemiche dopo la scontro con il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè che ha portato lo stesso Figuccia a fare un passo indietro dal suo mandato di assessore.

”L’altro articolo ingiustamente stralciato è quello sulla semplificazione delle procedure per l’erogazione dei servizi e benefici ai disabili gravi. Il governo Musumeci non avrebbe dovuto permetterlo – aggiunge – Nel mio intervento in aula ho richiamato l’assssore Turano ad essere meno distratto soprattutto quando si parla della sua provincia di elezione, come nel caso dell’erogazione dell’acqua nel trapanese. Infine Miccichè merita una tirata d’orecchie per il fatto che dopo aver parlato di stipendi d’oro a chi non può mangiare, ora lascia con la sete tanti cittadini siciliani a causa dello stralcio della norma specifica nell’esercizio provvisorio”.

Sempre oggi Figuccia ha rinfocolato la polemica anche con il coordinatore del suo partito Pippo Naro responsabile di non averlo difeso e di una posizione prona nei confronti di Miccichè

E dunque ancora le polemiche sui fatti dei giorni scorsi non sono sopite lo stesso capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo ha chiesto a Musumeci di riferire sulle dimissioni del suo assessore: “Dopo le dimissioni dell’assessore Figuccia il presidente Musumeci ha assunto ad interim la guida dell’assessorato Energia e Rifiuti, un settore fondamentale per la vita dei Comuni siciliani. Chiedo pertanto al Presidente Musumeci, presente, di riferire in Aula come intende affrontare le emergenze smaltimento rifiuti dei Comuni siciliani e l’emergenza idrica dei Comuni della provincia di Trapani” ha detto, nel corso del suo intervento, durante il dibattito d’Aula per l’approvazione dell’esercizio provvisorio il presidente del gruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo.

E Musumeci non ha tardato a rispondere: “Con una lettera garbata e piena di umanità, l’onorevole Figuccia ha chiesto di essere dispensato dal ruolo di assessore. È una scelta assai sofferta che merita il massimo rispetto da parte mia e del governo – ha sottolineato il Governatore -. Queste dimissioni non si devono prestare a nessuna strumentalizzazione – ha aggiunto Musumeci – ho assunto la delega ad interim la terrò solo per il tempo necessario ad individuare il nuovo assessore”.