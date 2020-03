18 marzo

Ti ti ti è il primo singolo con videoclip estratto dall’album d’esordio omonimo della piccola orchestra folk di Angelo Daddelli & i Picciotti. Il tema centrale è quello dell’emigrazione e della distanza dalla propria terra che tutt’oggi riguarda i giovani siciliani, costretti spesso all’emigrazione nonostante le competenze acquisite durante il proprio percorso di studi.

Questa è una condizione ancora più difficile da affrontare in queste settimane di distanza imposta a causa delle misure prese dai governi per contrastare il Covid-19. Nella storia raccontata dal videoclip non manca però la speranza in un futuro nella propria terra, con la consapevolezza e l’auspicio che la Sicilia possa rigenerarsi, grazie anche al contributo della nuova generazione di siciliani.

Il videoclip è un omaggio alla Sicilia e in particolare al territorio e alla comunità di Palma di Montechiaro, la città del Gattopardo, dove è stato interamente realizzato e paese natale di Angelo Daddelli, fondatore della piccola orchestra: “Uno degli obiettivi di questo nostro lavoro e di questo video nello specifico è cercare di infondere il più possibile autostima ai siciliani e spronarli a cercare di trovare fortuna nella propria terra e non “piegarsi” all’emigrazione forzata e al suo destino ineluttabile”, racconta.

Il video è frutto della sinergia tra l’etichetta discografica 800A Records, la società di produzione Club Silencio e l’amministrazione comunale palmese che intende incrementare le iniziative di carattere culturale che pongono all’attenzione del grande pubblico le bellezze architettoniche e paesaggistiche di Palma di Montechiaro, al fine della promozione dei luoghi e dei personaggi della storia palmese nei circuiti culturali. L’attrice protagonista è Aurora Cimino.