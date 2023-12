Arrestata la donna di 50 anni che aveva denunciato l’ex

Svolta a sorpresa nelle indagini sulla donna che denunciò di essere stata sfregiata in volto con dell’acido dal marito a Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino. In realtà si sarebbe inventata tutto per incastrare l’ex da cui si era separata e per questo è stata arrestata dalla polizia con le accuse di calunni e lesioni permanenti. L’episodio si era verificato il 5 dicembre scorso quando la presunta vittima aveva denunciato il marito, accusandolo d’averle gettato addosso dell’acido nel tentativo di sfregiarla. Nei suoi confronti i poliziotti della squadra mobile di Agrigento e del commissariato di Palma di Montechiaro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sarebbe lei, dunque, la responsabile dell’aggressione.

Like this: Like Loading...