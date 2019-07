Operazione dei Ros

Anche nell’ordinanza che ha portato ai fermi nell’operazione Halycon, spunta il nome del deputato regionale Carmelo Pullara che come accertato dagli investigatori sarebbe iscritto alla loggia massonica “Arnaldo da Brescia”.

Il deputato si sarebbe interessato per risolvere una situazione a cuore a Giovanni Lauria, ritenuto il capo della cosca di Licata. Sistemare il figlio Vito e trovare un’occupazione a tempo indeterminato. Vito Lauria, sarebbe come scrivono gli investigatori il maestro venerabile della loggia.

“Dice che Carmelo sta cercando di sistemare una cosa di Vito”, dice Giovanni Lauria, parlando con Giovanni Mugnos, anche lui fermato nell’operazione di oggi dei Ros. Mugnos: “Carmeluuhh”, Lauria “Pullara”, Mugnos: “Sistemarla come”, Lauria “Che è per renderla o definitiva o quasi”.

I carabinieri del Ros alla fine verificano che Vito Lauria dipendente a tempo determinato per la società D.M.S. sino al mese di marzo, successivamente dopo il colloqui ascoltato, iniziava a lavorare, con contratto a tempo indeterminato, per la Pidiemme Consulting s.r.l. Unipersonale. Pullara, secondo quanto scrivono gli investigatori si sarebbe prodigato per trovare lavoro ai figli di Giacomo Casa anche lui fermato nell’operazione.

A perorare l’intervento di Pullara è stato Angelo Graci ex sindaco di Licata che viene ascoltato mentre parla con Casa nell’ovile. L’incontro è avvenuto il 13 aprile del 2017. Graci: “..ci ho parlato per il fatto dei vostri figli … eehh… ha detto l’unica cosa … Voi sempre vi interessate per gli altri “. Casa : “Vero è”. Graci: “… e per … e per loro … vedi di … parliamo, … Carmelo … Pullara che voi … dice che siete in ottimi rapporti”. Casa” “non ci siamo conosciuti mai … ora abbiamo ottimi rapporti quelli buonissimi”. Graci: “allora i carusi … l’unica alternativa oggi è fargli prendere questo attestato di antincendio… per sistemare”. Graci “io … così … ma … io siccome ora è questione politica che si stanno avvicinando le elezioni mi deve venire a cercare lui a me non che io devo andare a cercare a lui”. Graci: “io … io … io … gli dico … solo questo … io no … Ve lo sto dicendo a Voi … se lui è … se lui è veramente amico come si vuole dimostrare ora … amico”. Casa: “ si viene a calare lui”.

“Ancora una volta, amaramente, constato di correre il rischio di finire nel tritacarne mediatico, pur non essendo in alcun modo coinvolto in una vicenda di cui non conosco nemmeno i contorni”.

Ad affermarlo è l’onorevole Carmelo Pullara, capogruppo di Autonomisti e Popolari all’Ars.

“Mi riferisco – aggiunge – all’operazione “Halycon”. Premetto di non essere massone e pertanto di non essere iscritto a nessuna loggia massonica. Vengo tirato in ballo da altri, pur non avendo alcuna contezza della vicenda in questione. Se questo è il prezzo da pagare per essere un uomo pubblico, comincio a pensare che sia un prezzo troppo alto”.

“Rilevo inoltre – aggiunge l’onorevole Pullara – che i dialoghi in cui si farebbe riferimento alla mia persona, risultano essere del luglio 2016, un periodo lontanissimo dalle elezioni regionali, che si sono tenute nel novembre del 2017, quando sono stato eletto all’Ars. E nessun incarico pubblico ed elettivo rivestivo in quel periodo”.

“Ribadisco – conclude il deputato regionale – di essere assolutamente sereno, considerata la mia totale estraneità alla vicenda in questione, e fiducioso nell’operato della magistratura. Ribadisco l’assoluto rispetto delle istituzioni, tanto da essermi già in precedenza autosospeso da componente della Commissione Regionale Antimafia”.