Sono nove i migranti sbarcati dalla Open Arms otto dei quali per motivi sanitari nel corso della notte ma nonostante le evacuazioni la situazione di stallo non sembra destinata a risolversi.

“La situazione a bordo si complica ogni minuto” scrive in tweet Open Arms spiegando che insieme alle “8 persone bisognose di assistenza urgente” è sceso dalla nave anche un accompagnatore. “Chi non vuole vedere la situazione insostenibile a bordo – conclude il tweet – è incapace di provare empatía per il dolore degli altri”.

I migranti, fra cui un accompagnatore, sbarcati sono giunti nel molo Favaloro intorno a mezzanotte, lì i medici del Poliambulatorio hanno fornito le coperte termiche e li hanno visitati in banchina. Uno di loro è stato portato via in ambulanza.

Due dei naufraghi sbarcati sono stati poi ricoverati nel Poliambulatorio per accertamenti: si tratta di un uomo con un

aritmia cardiaca e una donna con un deficit visivo. Delle 9 persone, 8 hanno manifestato problemi di salute mentre la nona persona sbarcata è una donna che ha accompagnato il marito nonostante non avesse lei non avesse problemi sanitari. Gli altri 7 sono stati sono stati portati, con un pulmino, nell’hotspot; uno di loro ha la scabbia, che sarà trattata direttamente nel centro di contrada Imbriacola, gli altri sei avrebbero sintomi di depressione e problemi di natura psicologica.