la showgirl argentina ha lanciato un appello a musumeci

Ambiente, via libera dalla Regione all’istituzione della riserva di Punta Bianca

Si trova tra Agrigento e Palma di Montechiaro

Anche la showgirl Belen Rodriguez aveva fatto un appello al governatore Musumeci

Via libera al percorso per l’istituzione della riserva naturale di Punta Bianca e Scoglio Patella, nell’Agrigentino.

Area protetta su circa 300 ettari ricadenti tra Agrigento e Palma di Montechiaro

Il governo Musumeci, su proposta dell’assessorato del Territorio e dell’Ambiente, ha avviato l’iter per la creazione dell’area protetta su circa 300 ettari ricadenti tra Agrigento e Palma di Montechiaro, attraverso l’inserimento nel Piano regionale dei parchi e delle riserve.

Musumeci: “Preziosa porzione della nostra terra”

“Abbiamo voluto dare un impulso definitivo – commenta il presidente della Regione Nello Musumeci – alla procedura per porre sotto tutela un’altra preziosa porzione della nostra terra. Era un impegno che avevo assunto durante una mia visita nell’Agrigentino. L’obiettivo è quello di consentirne una valorizzazione sostenibile anche se non ingessata. Per i Comuni interessati sarà una nuova opportunità di sviluppo, nel rispetto del paesaggio”.

Un luogo di grande valore ambientale

“Con questa delibera di giunta – aggiunge l’assessore all’Ambiente Toto Cordaro – abbiamo posto una prima pietra per proteggere un luogo di grande valore ambientalistico. Un percorso che adesso è irreversibile”.

Il sito era già stato identificato come area di “notevole interesse pubblico” nel 2001 da un decreto dell’allora assessorato regionale ai Beni culturali e ambientali. I Comuni di Agrigento e di Palma di Montechiaro, nella primavera di quest’anno, avevano già aderito alla proposta di istituzione della riserva.

L’appello di Belen Rodriguez

Da tempo ormai, le associazioni ambientaliste, come MareAmico Agrigento, lanciano appelli sulla necessità di salvaguardare Punta Bianca.

Sulla vicenda è intervenuta anche la showgirl Belen Rodriguez, che ieri su Instagram ha postato una foto del suggestivo luogo, lanciando anche lei un appello a Musumeci per la tutela del sito.

Rodriguez ha scritto: “Abbiamo scelto come location della prossima campagna di @hinnominate, Punta bianca.

È un luogo meraviglioso ed unico, che meriterebbe una migliore valorizzazione, in senso turistico e ambientale.

In questa zona insiste da 63 anni un poligono militare, le cui esercitazioni stanno distruggendo i luoghi, distruggendo le strade di accesso e bloccando la fruizione turistica, mentre le associazioni ambientaliste locali aspettano da 25 anni che sia riconosciuta dalla regione sicilia quale riserva naturale.

E quindi vorrei finire con un appello al Presidente Musumeci, affinchè istituisca la tanto agognata riserva naturale”.

Il commento della presidente della commissione Ambiente dell’Ars

“Quello di rendere Punta Bianca riserva naturale protetta, così da preservarne l’ecosistema, è un tema che mi sta particolarmente a cuore, – dichiara la deputata Giusi Savarino –. Il Presidente Nello Musumeci, e di questo lo ringrazio personalmente, ha fatto sua sin da subito questa battaglia a tutela dello splendore dei luoghi”.

L’onorevole Savarino, Presidente della IV Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità, prosegue: “E’ per me un giorno di grande soddisfazione. Da sempre sostengo l’importanza di salvaguardare questo straordinario lembo di terra e mare e più volte nel corso della mia attività parlamentare, anche in Commissione, ci siamo mossi fattivamente affinché venissero adottate tutte le azioni possibili per rendere al più presto Punta Bianca una riserva naturale protetta.

Dopo i lavori finanziati alla Scala dei turchi, una volta il Governo Regionale risponde con i fatti ai vacui proclami a sostegno di Punta Bianca che in molti si sono dilettati a fare da decenni, da Roma a Palermo. Oggi più che mai i beni e le bellezze ambientali del territorio agrigentino sono custoditi gelosamente e con competenza”.