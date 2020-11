Tragico incidente nella statale 115. “A causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 208 il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, ad Agrigento”, a comunicarlo è l’Anas.

“Nell’incidente, che ha coinvolto un veicolo e un furgone, una persona è deceduta e altre tre sono rimaste ferite”.

Sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura al traffico nel più breve tempo possibile. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica del terribile incidente.

A perdere la vita è una donna di 59 anni di Licata. Lo scontro un poco prima di Palma di Montechiaro andando da Agrigento verso Licata. A sbattere, per cause ancora in corso d’accertamento da parte della polizia, sono state una Volkswagen Golf e un furgone. Una la vittima, che si trovava a bordo dell’auto: la donna cinquantanovenne di Licata. Tre invece le persone rimaste ferite.

Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelli del distaccamento di Licata.

Il traffico è temporaneamente bloccato – rendono noto dall’Anas – in entrambe le direzioni sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, ad Agrigento. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura al traffico.