Giacomo Sferlazzo Sono di Lampedusa e mi sento una estensione di quest'isola in uno dei mediterranei possibili. Al momento non il più bello che possiamo immaginare. Mi occupo di arte e politica. Ho inciso diversi album, realizzato spettacoli teatrali, recuperato con il collettivo Askavusa centinaia di oggetti appartenuti ai migranti di passaggio a Lampedusa e rimesso in moto il teatro dell'opera dei pupi a Lampedusa a PortoM. Immagino un mediterraneo di pace e bellezza, libero dal colonialismo. Tutti i post

Sono passati 11 giorni e non sappiamo ancora nulla di certo rispetto al relitto di 5 metri di lunghezza per un metro e mezzo circa di diametro avvistato da pescatori lampedusani tra Lampedusa e Lampione giorno 6 settembre e recuperato giorno 10 settembre dalla Marina Militare.

Ciò che sappiamo dopo le verifiche della Guardia Costiera è che non vi è nessuna traccia di materiale esplosivo o radioattivo e che non è un serbatoio, una delle ipotesi avanzate nelle prime ore.

L’ipotesi più vicina alla realtà è quella che si tratti del resto di un missile utilizzato per l’invio di un satellite in orbita.

(Definizione di missile della Treccani)

Ciò che sappiamo con certezza è che sul relitto vi è il logo della Space admnistration israeliana.

L’ISA è un’agenzia governativa, fondata nel 1983, che coordina tutti i programmi di ricerca spaziale del paese sia per scopi scientifici che commerciali, inclusi quelli a carattere militare, e lavora in collaborazione con il Ministero della Difesa per lo sviluppo e l’uso di satelliti e altre tecnologie spaziali a scopi di sicurezza nazionale, intelligence e difesa. E’ l’ente preposto al programma militare e di ricerca spaziale israeliano che è strettamente collegato alla sua capacità di difesa. Dipende dal Ministero dell’Innovazione, Scienza e Tecnologia.

Una delle ipotesi più credibili sul perché questo oggetto si ritrovi nei nostri mari arriva dal canale d’informazione Lampedusa in 2 minuti il primo a lanciare la notizia:

“La nostra redazione ha incrociato i dati del ritrovamento con fonti stampa israeliane, che riferiscono di un lancio del satellite spia “Ofek 19” effettuato martedì sera dalla base di Palmachim con il vettore satellitare Shavit. Si tratta del secondo lancio in meno di due mesi: a luglio era stato messo in orbita il satellite per comunicazioni Dror 1. Secondo la stampa di Tel Aviv, il satellite spia israeliano orbita a circa 500 chilometri di altezza, compiendo un giro completo della Terra ogni 90 minuti, e rappresenta un potenziamento delle capacità di sorveglianza di Israele su aree strategiche del Medio Oriente, dal “terzo cerchio” che include Iran e Yemen”.

Il 4 Settembre 2025 veniva pubblicato un articolo a firma di Aurelio Giansiracusa sul sito “Ares Osservatorio Difesa” in cui si legge:

“Ofek 19 rappresenta la “summa” tecnologica dei satelliti d’osservazione (“spia”) fin qui sviluppati ed allestiti da Israele. Il satellite è frutto della cooperazione tra il Ministero della Difesa d’Israele, l’intelligence militate e l’industria. Israel Aerospace Industries (IAI) ha sviluppato e prodotto il satellite ed il lanciatore in qualità di appaltatore principale del programma.”

Dunque potrebbe trattarsi di una missione aerospaziale di spionaggio a fini militari. Ma siamo ancora nel campo delle supposizioni. Quello che sappiamo di certo è che “Ofek-13 amplificherà la capacità dello Stato ebraico di giocare in prima linea la partita della sorveglianza della Terra e della geospatial intelligence che, come ha ricordato l’ex direttore della National Geospatial Intelligence Agency americana Robert Cardillo” (InsideOver – Robert Cardillo – 8 Giugno 2022).

“A beneficiare della proiezione offerta dal nuovo satellite sarà l’Unità 9900, una forza d’élite delle forze armate israeliane che opera muovendosi sulla traccia delle informazioni ottenute dai rilevamenti satellitari. Dalle operazioni contro i reattori nucleari siriani nel 2007 alle diverse mosse contro i proxy iraniani nel conteso Paese mediorientale molto spesso le operazioni di Tel Aviv sfruttano i rilevamenti operati dai satelliti e la mano della combinazione tra intelligence e sorveglianza da remoto appare presente anche dietro diverse operazioni come il rilevamento dei movimenti del generale Qasem Soleimani prima della sua uccisione per mano Usa nel gennaio 2020. “ (InsideOver – Andrea Muratore – 5 Aprile 2023).

L’8 settembre il ministro Crosetto, affermava a margine della cerimonia per l’82esimo anniversario della Difesa di Roma: “Penso si tratti di qualcosa legato a lancio satellite’ […] Non penso si tratti di un reperto militare israeliano. Penso si tratti di qualcosa collegato a un lancio satellitare”. Insomma niente di preciso e di certo solo supposizioni. A poche ore da queste dichiarazioni arrivava nei mari delle Pelagie il nucleo Sminamento difesa anti mezzi insidiosi (Sdai) Sdai della Marina militare che dopo le dovute verifiche non aggiungeva nulla di nuovo a quanto già affermato dalla Guardia Costiera ovvero “ Nessuna traccia di materiale esplosivo o radioattivo nel relitto cilindrico metallico” dichiarando anche che non si tratta di un ordigno bellico.

Il 10 settembre la Senatrice del M5S interveniva in aula per sottoporre la questione al Ministro della Difesa depositando l’11 settembre un’interrogazione parlamentare sulla questione.

Il relitto è stato portato questa mattina a Porto Empedocle dalla Nave militare Diciotti e preso in consegna dalla capitaneria di porto di Porto Empedocle, su incarico della Procura della repubblica di Agrigento.

Il Ministero della Difesa non ha ancora dato una spiegazione ufficiale su cosa sia quest’oggetto, del perché si trovi in quel tratto di mare e se ci sono correlazioni con le strane luci viste nel cielo di Lampedusa e con i boati e le scosse simili ad un terremoto avvertite qualche giorno prima del ritrovamento anche a Linosa e a Porto Empedocle o se questi episodi siano senza correlazione.

Intanto sull’isola il processo storico di resa a frontiera militarizzata continua nascosto dalla grande narrazione mediatica che nel tempo ha visto scomodarsi grandi registi, cantanti, scrittori e personalità istituzionali e religiose di ogni grado. Nel discorso pubblico su Lampedusa non c’è traccia delle proteste che la popolazione ha messo in atto negli anni contro la realizzazione di centri di detenzione per migranti e il processo di resa a frontiera. Non c’è traccia dei potenti radar presenti sull’isola che insistono in zone di alta valenza naturalistica.

Le infrastrutture militari che occupano la parte più occidentale dell’isola sorgono infine a meno di 400 metri in linea d’area dalla Riserva naturale orientata istituita nel maggio 1995 dall’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia.

Per il suo notevole interesse naturalistico-ambientale, la rarità e rilevanza di alcune delle specie vegetali e animali ospitate, l’intero territorio delle isole di Lampedusa e Linosa (12.715 Ha) è stato classificato nel 2005 come ZPS – Zona a protezione Speciale con il codice ITA040013 Arcipelago delle Pelagie-Area marina e terrestre.

Il 67,81% del territorio dell’isola di Lampedusa (comprese le aree più densamente militarizzate di Capo Ponente – Albero Sole e Capo Grecale) e l’isolotto di Lampione, per una superficie di 1.397,42 Ha, è classificato invece come SIC – Sito d’importanza comunitaria con il codice ITA040002 Isola di Lampedusa e Lampione.

il 2 maggio 2019 presso la stazione della 134° Squadriglia Radar Remota dell’Aeronautica militare veniva installato il WiMAX-Fadr.

Sono dodici gli impianti di questo tipo che sono stati ordinati dal Ministero della Difesa con un contratto di 260 milioni di euro tra la seconda divisione di Teledife (direzione generale delle Telecomunicazioni Avanzate del Ministero della Difesa) e le aziende del gruppo Finmeccanica.

Recentemente è stato ultimato il RASS CL a sua volta formato da due radar il SELSEX T200C Gabbiano e il RASS C della Alenia Marconi Systems che fa parte dell’ammodernamento della rete di radar costieri della Marina Militare Italiana che ha il costo complessivo di circa 83 milioni di euro.

Intanto sull’isola cresce il sospetto che questi radar abbiano contribuito a far aumentare i malati e i morti di tumore di cui non si conoscono i numeri precisi nonostante le varie richieste fatte negli anni dal collettivo Askavusa e dal Comitato di Lampedusa per la Salute Pubblica e Ambientale. Emblematico il caso dei Vigili del fuoco 7 dei quali morti di tumore, 12 ai quali è stata diagnosticata la malattia e 12 quelli con patologie cardiache, su una squadra di 45 elementi. Nel 1986, dopo l’attacco missilistico di Gheddafi sono stati installati 2 radar a 400 metri in linea d’aria dal distaccamento vigili del fuoco di Lampedusa, radar che dopo anni sono stati spostati a Capo Ponente. I lavoratori morti per tumore e che erano in servizio in quegli anni in altri enti nei pressi dell’aeroporto sono altri 7 tra questi 2 addetti ai radar dell’aeronautica militare , 1 altro addetto ai radar morì per arresto cardiocircolatorio.

Oltre alle due caserme dell’Aeronautica Militare, alle due della Guardia di Finanza, a quella della Guardia Costiera, a quella dei Carabinieri, alla presenza di Frontex e svariati altri corpi militari e paramilitari legati alla gestione dell’Hot Spot, ad un’area della Marina Militare, ad antenne per la guerra elettronica e lo spionaggio e due Radome, a tre braccia del porto ad uso esclusivo militare, tralicci e antenne per le telecomunicazioni militari, alla presenza di un drone sulla pista dell’aeroporto è prossimo ad essere inaugurato sull’isola un Commissariato di Polizia con 45 unità, un ex albergo è stato acquistato dalla Guardia di Finanza e sono quasi ultimati i lavori di restauro della ex Base Loran a Ponente che sulla carta risulta essere una caserma della Dogana.

Di tutto questo non sentirete parlare nelle grandi manifestazioni, nelle candidature di Lampedusa a premi internazionali e nelle grandi produzioni “culturali” che insistono sull’isola che sempre di più subisce e accoglie queste narrazioni e attraverso l’indotto economico e le compensazioni collabora con il processo di resa a frontiera militarizzata di un’isola che dovrebbe essere invece tutelata e valorizzata per il suo patrimonio naturalistico e la sua storia e cultura locale che ha intrecci sorprendenti e poco conosciuti con la storia del Mediterraneo.

Luogo: LAMPEDUSA E LINOSA, AGRIGENTO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.