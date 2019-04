ha 55 anni ed è ingegnere

“La mia passione per la politica nasce da lontano. Assessore nella giunta del sindaco missino Mancuso nel 93’, componente dell’assemblea nazionale di AN, ho dato il mio contributo personale e politico, per un certo periodo, al progetto politico del PDL. Sono un uomo di destra, rappresento una scelta coerente e di continuità”.

Michele Giarratana, ingegnere, 55 anni è il candidato scelto nel centrodestra per ricoprire la carica di sindaco di Caltanissetta, sfidante del sindaco uscente Giovanni Ruvolo al ballottaggio nelle precedenti amministrative del 2014.

“Non credo nell’era post-ideologica, perché è solo un pretesto per giustificare alleanze di comodo non dettate da spirito identitario.

Insieme a un gruppo di sostenitori e amici- dice Giarratana-abbiamo dato vita nel 2006 al movimento civico Caltanissetta Protagonista che ancora adesso mi rappresenta, per dare voce alle istanze civiche e partecipative dei cittadini nisseni.

Siamo riusciti tutti insieme a porre le basi per rilanciare Caltanissetta e adesso costruiremo un percorso comune di rinascita della città”.

Sei le liste che sostengono Michele Giarratana in questa tornata elettorale del 28 aprile: Caltanissetta Protagonista ( di cui è stato promotore nel 2006), Avanti Caltanissetta, Sicilia Vera e Fratelli d’Italia, Forza Italia,Udc e Diventerà Bellissima.

La Lega invece correrà da sola con il candidato sindaco Oscar Aiello.

“Nonostante l’intenzione iniziale è stata quella di fare fronte comune per le amministrative a Caltanissetta, la proposta avanzata dalla Lega di fare le primarie non ha trovato consensi nella coalizione-dice Michele Giarratana- se dovessimo trovare accordi futuri faremo una valutazione di opportunità in base al nostro programma elettorale e alla conduzione politica che vogliamo dare al governo della città.

Metteremo mano alla macchina organizzativa del comune-aggiunge Giarratana- questa è la prima cosa da fare.

Una visione dell’amministrazione comunale, efficiente e “aziendale”, che preveda una pianta organica, a livello di assessorati, staff, esperti, management, in grado di essere produttiva per la comunità.

Bisogna razionalizzare le risorse e stimolare meccanismi produttivi che creino entrate- continua Giarratana- fare investimenti seri sui progetti al fine di aggredire i finanziamenti europei, e per questo servono professionisti qualificati- il nostro è un programma dove diciamo come fare e non solo cosa vogliamo fare.

Occorre fermare l’espansione urbanistica della città, questo è uno dei punti fermi del nostro programma elettorale-aggiunge il candidato sindaco- il territorio deve essere valorizzato e riconquistato al suo interno: chiudere le zone suburbane, fare in modo che siano risanate le aree intermedie a contorno del centro storico e ripopolare quest’ultimo, attraverso lo sviluppo di progetti urbanistici adeguati e la creazione di un ufficio preposto per il centro storico, questo è il nostro obiettivo.

Istituiremo un’ azienda speciale per la manutenzione e il decoro delle aree urbane invece che finanziare interventi a cottimo come è stato sino ad adesso.

Abbiamo dovuto subire, a livello regionale, un provvedimento nazionale – conclude Giarratana – sulla questione declassamento Trauma Center, comunque questa direttiva sarà impugnata e mai attuata. Sono previsti anzi, per il rilancio della struttura circa 800 mila euro grazie al contributo dell’assessore Ruggero Razza e del direttore generale dell’Asp Alessandro Caltagirone .