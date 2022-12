HA 27 ANNI

Eliana è stata primo violoncello dell’orchestra filarmonica della Franciacorta che ha accompagnato il Volo al concerto di Natale da Gerusalemme. Eliana si è anche vista protagonista del brano Se, tratto dal film ‘Nuovo Cinema Paradiso’, dove si è esibita da violoncello solista, incantando il pubblico nel magico scenario della Torre di Davide a Gerusalemme. Eliana, nata a Caltanissetta, vive da 6 anni in Israele per studiare violoncello nella celebre Accademia del Maestro Zubin Mehta.

Chi è Eliana Miraglia

Eliana Miraglia è una violoncellista italiana classe 1995,, originaria di Caltanissetta. Laureata al programma internazionale di eccellenza dell’Accademia Buchmann-Mehta dell’Università di Tel Aviv, nella classe del virtuoso del violoncello Hillel Zori e del primo violoncello dell’Orchestra Filarmonica d’Israele Emanuele Silvestri. È stata titolare della borsa di studio per giovani virtuosi presso l’accademia Buchmann-Mehta dal 2018 al 2021, dove ha potuto collaborare con la Israel Philharmonic Orchestra (IPO) per tutto il tempo del suo percorso accademico, attraverso audizioni, concerti e lezioni ad intermittenza regolare con le prime parti dell’orchestra.

La carriera

Eliana ha iniziato la sua formazione musicale all’età di 5 anni con lo studio del pianoforte, ed a 11 anni comincia lo studio del violoncello sotto la guida del M. Vadim Pavlov primo violoncello del teatro Bellini di Catania. Eliana mostra fin da subito un particolare interesse per il repertorio di musica da camera che la porta a frequentare da subito diverse masterclasses e a vincere premi e riconoscimenti ai concorsi musicali, tra i quali spiccano i primo premi del 22° concorso nazionale Giovani Musicisti “Benedetto Albanese”, del 19° concorso nazionale “Placido Mandanici”, e la 4ª e 6ª edizione del concorso internazionale “Lucio Stefano d’Agata”. Tutt’oggi Eliana si esibisce in concerti cameristici in duo con i pianisti israeliani Rafael Skorka, Idan Shturman, Yochanan Nerel.

La sua carriera concertistica internazionale inizia molto presto. Nel 2018 viene selezionata dal M. Dimitry Yablonsky festival internazionali in cui si è imposta, tra i quali spicca il Duxbury Music Festival di Boston, guidato dal Maestro Dmitry

Yablonski, dove vince il primo premio nella sezione musica da Camera, ed il festival italiano ‘Suoni delle Madonie’ (PA), nella quale viene selezionata per tre anni consecutivi dalla giuria del festival come migliore studentessa, e che le permette di l esibirsi come violoncello solista a soli 19 anni suonando il concerto per violoncello di Haydn in Do maggiore, e di nuovo a 21 anni con il pezzo Dvorak-Wandesruhde, accompagnata dall’orchestra del festival.

Molto importanti per il suo sviluppo musicale ed artistico le collaborazioni con i migliori musicisti del panorama internazionale tra i quali spiccano Anna-Sophie Mutter nel 2019 a Monaco di Baviera. Eliana ha l’opportunità di debuttare a fianco degli illustri violoncellisti del nostro tempo in un concerto dedicato alla memoria del Maestro- violoncellista Uzi Wiesel, nel prestigioso Clairmont Hall di Tel Aviv, con un ensemble violoncellistico composto, tra gli altri, da Tamàs Varga, Michal Korman, Shmuel Magen sotto la direzione del M. Hillel Zori. E prende parte a diverse masterclasses con i Maestri Ctomir Siskovic, Vadim Pavlov, Luigi Piovano e Massimo Macrì.

Eliana è stata primo violoncello nell’orchestra giovanile siciliana dall’età di 19 anni, ed è stata membro attivo dell’orchestra Buchmann-Mehta di Tel Aviv dal 2017, con la quale debutta nel prestigioso Gala nel prestigioso auditorium Charles Bronfman di Tel Aviv, e con la quale ha avuto la possibilità di esibirsi sotto la direzione dei direttori più influenti della nostra epoca come Lahav Shani, Ivan Fisher, Gianandrea Noseda, Zeev Dorman, Yi-An Xu e tanti altri