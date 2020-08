la decisione del gip del tribunale di caltanissetta

“Il gip del tribunale di Caltanissetta ha ordinato che venga eseguita una perizia calligrafica sulle firme nelle cartelle cliniche sugli interventi contestati a Matteo Tutino“.

Lo dicono i legali dell’ex primario sotto processo per truffa, gli avvocati Carlo Taormina e Sabrina Donato.

Gli interventi sono considerati dalla procura di carattere estetico e quindi non eseguibili in ospedale.

Il gip ha pure ordinato di “fare accertamenti per accertare chi fossero i medici che hanno eseguito gli interventi in questione insieme a Tutino”, aggiungono i legali del medico.

Nel dicembre 2018, i giudici della Corte dei Conti hanno condannato Matteo Tutino a risarcire l’azienda Policlinico di Palermo con 20 mila euro per avere effettuato senza autorizzazioni interventi chirurgici all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Il chirurgo plastico in quel periodo si trovava in servizio al Policlinico, ma era impegnato come consulente della Commissione Igiene e Sanità del Senato e, per questa ragione, su sua richiesta, con la delibera 43 del gennaio 2010, era stato collocato in aspettativa, senza assegni.

I carabinieri del Nas avevano accertato che il Policlinico di Palermo non aveva autorizzato gli interventi professionali in questione, a fronte dei quali il medico aveva percepito compensi, per prestazione svolte dal 2007 al 2011, non riversati all’amministrazione di appartenenza, per un importo di circa 33 mila euro.

Il medico però, ha negato di aver provocato danni alla propria amministrazione, affermando di aver collaborato gratuitamente, in virtù di un’apposita convenzione, con l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e di aver percepito compensi solo per quegli interventi “salvavita” rivolti a malati non trasportabili, effettuati da quando era stato collocato in aspettativa senza assegni, sottolineando come si trattasse di remunerazioni esigue rispetto ai costi affrontati, regolarmente denunciate e sottoposte a tassazione.

I legali dell’ex primario, sperando dunque, con la perizia calligrafica sulle cartelle cliniche, di poter dimostrare l’estraneità ai fatti che gli vengono contestati del proprio assistito.