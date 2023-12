Dalle prime ore di oggi, la Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica di Gela, sta eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale, nei confronti di 11 persone accusate di vari reati commessi in un arco temporale relativamente ristretto.

Gela cinta d’assedio

La città di Gela è stata letteralmente cinta d’assedio dalle forze dell’ordine che stanno eseguendo una vasta operazione che prevede, oltre alla notifica delle di arresti e ordini restrittivi di varia natura, anche numerose perquisizioni domiciliari, in uffici ed esercizi commerciale. Sono in corso anche numerose verifiche nei confronti non solo delle abitazioni ma anche dei locali a disposizione di ciascun indagato.

L’operazione

L’operazione in corso, sta vedendo impegnati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela con il supporto della Squadra Mobile di Caltanissetta, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e unità cinofile della Polizia di Stato alla ricerca di prove di numerosi reati

Il procuratore segue personalmente

Le operazioni sono seguite a distanza personalmente dal Procuratore della Repubblica che spiegherà solo a metà mattina i dettagli dell’inchiesta e dell’operazione insieme a funzionari della Polizia di Stato che stanno coordinando arresti, notifiche e perquisizioni.

Gli ultimi fatti di cronaca nel Nisseno

Nei giorni scorsi il territorio Nisseno è stato al centro di vari episodi di cronaca che vanno dalla droga alla violenza di strada. L’ultimo provvedimento emesso dal Questore riguarda una protesta di alcuni attivisti che bloccarono un camion della polizia che stava trasportando alcuni extracomunitari. Appena ieri il questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello ha emesso 15 provvedimenti di “foglio di via obbligatori” e altri 2 avvisi orali. Arrivano nei confronti di attivisti che manifestarono per la chiusura dei Cpr, i centri di permanenza per i rimpatri. Lo scorso mese di novembre vennero denunciati dalla polizia di Stato per interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e manifestazione non autorizzata. In pratica bloccarono un pullman della polizia che stava rimpatriando alcuni cittadini stranieri irregolari trattenuti al Cpr di Pian del Lago.

