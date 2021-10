muore 50enne

Un uomo di 50 anni è stato trovato morto sulle scale all’interno dell’ospedale Sant’Elia a Caltanissetta. Questa mattina intorno alle 8 è stato dato l’allarme dai dipendenti che hanno trovato l’uomo già deceduto al piano terra dell’ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e la Squadra Mobile, oltre che la Polizia Scientifica.

Nessun dubbio: suicidio

A quanto pare l’uomo era in osservazione in pronto soccorso quando si sarebbe allontanato per poi recarsi al secondo piano. La polizia ha già visionato le telecamere e non avrebbe alcun dubbio sulle cause del decesso: si tratta di un suicidio.

Le telecamere riprendono tutto

L’uomo, secondo quanto emerso dalle immagini, si sarebbe prima rotolato sulle scale e poi ha scavalcato la ringhiera gettandosi di sotto.

Ignote al momento la cause dell’insano gesto.