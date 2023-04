Feriti altri due giovani alla guida di un altro veicolo

Ancora una vittima della strada in Sicilia. Un giovane di 18 anni, Kevin Dorbhul, è deceduto nella notte in un incidente avvenuto in via Due Fontane, strada che collega Caltanissetta a San Cataldo. Il ragazzo è stato sbalzato violentemente dall’abitacolo dell’auto che stava guidando. Il suo corpo è stato trovato a circa 30 metri dal luogo dello scontro.

L’impatto e la morte sul colpo

L’impatto è avvenuto con un’altra vettura che procedeva in direzione opposta e a bordo della quale viaggiavano due persone. Quando la polizia, intervenuta con agenti delle Volanti e della Stradale, e gli operatori del 118 sono arrivati il 18enne era già deceduto. Inutili i tentativi di rianimarlo.

Altri due feriti

Feriti altri due giovani coinvolti nell’incidente, un 35enneche è stato operato nella notte all’ospedale Sant’Elia per via del trauma addominale riportato ed è in prognosi riservata, e un 23enne arrivato in ospedale con codice giallo.

Altro incidente con un ferito nella notte a Palermo

Momenti di apprensione questa notte anche a Palermo per una minicar che si ribalta dopo essersi schiantata su alcune auto posteggiate a Palermo. E’ accaduto nel quartiere Borgo Nuovo, in via Assoro, non distante da viale Michelangelo. Il conducente del mezzo ha perso il controllo e non ha saputo più mantenere l’equilibrio. Immediati sul posto i soccorsi, per il ragazzo alla guida si era temuto il peggio. Alla fine trovato fuori dall’abitacolo in buone condizioni.

La dinamica

Stando ad una prima ricostruzione la minicar stava procedendo in via Assoro quando, improvvisamente, ha sbattuto contro diverse auto posteggiate e si è ribaltata su un fianco. Sul posto nell’immediatezza un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Il ragazzo alla guida aveva qualche graffio e contusione ma in generale in buone condizioni. Forse l’alta velocità alla base di questo sinistro, in fase di accertamento la dinamica da parte della polizia municipale.

Veicoli di questo tipo a rischio

Queste minicar spesso rimangono coinvolte in incidenti stradali e finiscono per ribaltarsi. La loro leggerezza e le velocità che raggiungono spesso incidono. Appena qualche giorno fa altro incidente stradale con due giovanissimi rimasti bloccati nella vettura, a Palermo. E’ successo in viale Strasburgo nei pressi di Villa Adriana. Una ragazza a bordo di una minicar ha perso il controllo del mezzo che ha cappottato. A bordo della vettura un ragazzo, anche lui minorenne. I due soccorsi dai sanitari del 118. Intervenuti anche gli agenti di polizia e quelli della polizia municipale per i rilievi. Alla ragazza alla guida eseguito alcool test.

Anche nel Siracusano

Nel dicembre scorso altro sinistro che poteva avere conseguenze ben peggiori. Si è verificato nel Siracusano sul tratto di strada tra Portopalo di Capo Passero e Pachino con due ragazze ferite. Secondo una prima ricostruzione, una minicar, con dentro le vittime, si è schiantata contro un camion, in prossimità di una curva e nessuno dei conducenti è riuscito ad evitare l’impatto.