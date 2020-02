teatro

Come nel 1988 Gilberto Idonea apriva al Teatro Metropolitan di Catania, sabato 15 febbraio la storia si ripete. Per “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” 2019/2020, torna in scena la commedia in due atti Annata ricca, massaru contento di Nino Martoglio, un evergreen del teatro popolare che per la stagione impaginata da Alessandro Idonea quest’anno assume un sapore particolare.

Per questa nuova versione della commedia agreste, sabato 15 febbraio (ore 17:30 e ore 21, con replica domenica 16 febbraio ore 17:30) il regista Federico Magnano San Lio schiera sul palco un cast eccezionale che vede nei tre ruoli principali Bruno Torrisi (Massaru Michelangilu), Carmelo Caccamo (Massaru Filippu) e Alessandro Idonea (il carrettiere Marianu).

La commedia in due atti scritta dal drammaturgo belpassese nel 1921 è infarcita di allegria e saggezza contadina, e racconta con balli e canti, aneddoti, amori e speranze nel domani, una giornata di lavoro nella vigna e nella masseria di un ricco possidente terriero, Massaru Michelangilu, sposato con la giovane Grazia e padre della smaniosa Pina.

I due atti si svolgono nella masseria di Massaru Michelangilu, dove proprio in tempo di vendemmia e nella notte di San Michele, si intrecciano il profumo dell’uva e del mosto con la voglia di divertirsi e di innamorarsi dei contadini e dei vendemmiatori: si inseguono storie di corna, di sesso, di ammiccamenti, e quelle narrate dal trascinatore Massaru Filippu, le bramosie del carrettiere Marianu, le voglie di Grazia, Pina, Santa e delle pigiatrici, nonché le stramberie divertenti della sempliciotta Filumena.

Completano il cast di Annata ricca, massaru contento Chiara Barbagallo, Massimo Carbonaro, Luciano Fioretto, Federica Fischetti, Giancarlo Kori, Giovanna Mangiù, Loredana Marino, Luigi Nicotra, Angela Sapienza, Chiara Seminara, Nino Signorello e il M° Davide Sciacca.