L’operazione della questura di Catania

Un uomo di 53 anni, Giuseppe Catrini, è stato arrestato dalla polizia nel catanese con l’accusa di trasporto e illecita detenzione di sostanza stupefacente. E’ stato intercettato a bordo di un mezzo pesante lungo l’autostrada in territorio di Reggio Calabria. Su di lui i poliziotti catanesi da tempo avevano messo gli occhi addosso dopo aver portato avanti un’indagine in cui era emerso il forte sospetto di un suo viaggio con al seguito un’ingente quantità di stupefacenti. Ed effettivamente nell’autoarticolato che trasportava gli sono stati trovati oltre una cinquantina di chili di hashish.

La soffiata

L’operazione è maturata nell’ambito di servizi istituzionali finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati concernenti gli stupefacenti. In seguito ad un’attività info-investigativa, che era stata realizzata dalla squadra mobile di Catania e dal commissariato Polstato di Adrano, si veniva a conoscenza che in questi giorni sarebbe giunto a Catania, proveniente dal Nord Italia, un autoarticolato nel cui semirimorchio era riportata la scritta “Autotrasporti Claudio Arena” e che avrebbe trasportato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Da due giorni gli appostamenti

Sin dallo scorso 19 ottobre veniva predisposto un nutrito servizio d’osservazione, pianificato con diverse unità operative a bordo di autovetture lungo l’asse autostradale Messina-Catania, Salerno-Reggio Calabria, e specificatamente nel tratto Lamezia Terme-Rosarno. A distanza di 24 ore un’unità operativa intercettava nei pressi dello svincolo autostradale A/3 Rosarno l’autoarticolato che corrispondeva al mezzo che doveva trasportare lo stupefacente destinato al mercato catanese.

Gli esiti del controllo

II controllo consentiva di accertare che il mezzo era condotto da Giuseppe Catrini, 53 anni. Giunti a Catania, si procedeva alla perquisizione del mezzo in questione, che sortiva il rinvenimento in un vano del semirimorchio, di ben 540 panetti di sostanza stupefacente del tipo amnesia haze hashish, per un peso complessivo di 55,325 chili. Catrini, pregiudicato, veniva quindi arrestato per trasporto e illecita detenzione di sostanza stupefacente dalle caratteristiche organolettiche tipiche della amnesia haze hashish.