Incontri organizzati da Irfis-FinSicilia

Accesso al credito per le imprese siciliane. Spesso non si è a conoscenza delle possibilità offerte dallo Stato per far sì che anche le piccole e nuove imprese possano accedere a servizi di prestiti agevolati, finanziamenti a fondo perduto e aiuti economici. Per questo motivo nasce il progetto “CREDinSICILIA”, il polo siciliano per lo sviluppo delle imprese. Il progetto nasce in coerenza con l’azione del Presidente della Regione Siciliana, dell’Assessorato Regionale dell’Economia e dell’intero Governo.

In linea con la mission di Irfis-FinSicilia, la finanziaria partecipata al 100% dalla Regione Siciliana, è stato dato avvio al tour informativo sulle possibilità di accesso al credito delle imprese siciliane. Insieme a partners di primissimo piano a livello nazionale quali “Mediocredito Centrale” e “Invitalia”, con incontri mirati, organizzati su base provinciale, si porterà a conoscenza di chi già fa o farà impresa in Sicilia un panorama completo di tutti gli strumenti finanziari per far nascere, crescere e consolidare l’imprenditoria siciliana.

Si tratta di un importante momento di incontro con il tessuto imprenditoriale isolano per presentare le linee di finanziamento destinate alle micro, piccole e medie imprese siciliane e ai giovani imprenditori, quali Chirofast, ChiroPMI, Chiro Resto al Sud ed il Fondo di Garanzia di MCC a copertura del rischio di credito, nuovi strumenti di accesso al credito che rappresenta un elemento di rilievo nel processo di crescita delle imprese. L’obiettivo è quello di promuovere presso le imprese siciliane gli strumenti più indicati e specifici per ogni esigenza imprenditoriale.

Agli incontri, in programma nei prossimi giorni prenderanno parte Giuseppe Glorioso che tratterà le opportunità offerte da Invitalia con il progetto Resto al Sud, l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno e Alberto Liotta, Responsabile Direzione Commerciale Banca Mediocredito Centrale.

Si inizierà lunedì 3 giugno alle ore 10 a Siracusa presso il Libero Consorzio Comunale di Siracusa di via Roma 31. Nello stesso giorno, nel pomeriggio alle 15.30 si svolgerà un incontro a Ragusa presso la sede del Libero Consorzio Comunale di viale del Fante 10. Il roadshow per la Sicilia orientale si concluderà l’indomani martedì 4 giugno alle ore 10 a Catania presso la sede di IrfisFinSicilia in via Domenico Cimarosa 24