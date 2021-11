Si chiama Genius l’operazione della Guardia di Finanza scattata dalle prime luci dell’alba. I baschi verdi della Guardia di Finanza di Catania stanno eseguendo un’ordinanza nei confronti di sei persone, tra pubblici ufficiali e imprenditori, nell’ambito di un’inchiesta della Procura distrettuale su lavori pubblici nella provincia etnea.

I reati contestati

I reati ipotizzati dal Gip nell’ordinanza sono, a vario titolo, corruzione, turbata libertà degli incanti e falso in atto pubblico.

Cinque arresti e una interdizione

Le misure cautelari applicate agli indagati sono di natura diversa fra loro. Si tratta, in particolare, di cinque persone arrestate, una delle quali posta ai domiciliari. Per un sesto indagato, un imprenditore, il Gip ha disposto il divieto di esercitare l’attività.

Quattro province coinvolte

L’operazione, denominata ‘Genius’, è stata eseguita nelle provincie di Catania, Enna, Ragusa e Caltanissetta.

Ieri una operazione della polizia per corruzione nella sanità

Appena 24 ore prima a messina era scattata un’altra operazione per corruzione,. Una inchiesta di natura diversa. In quel caso la Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di tre persone indagate per concussione, corruzione, falso ideologico. L’inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Messina guidata da Maurizio De Lucia.

Il dirigente che favoriva il figlio

Secondo l’accusa, uno degli arrestati, oggi in pensione e, all’epoca dei fatti, dirigente del Dipartimento Prevenzione dell’ASP di Messina, avrebbe chiesto a imprenditori titolari di attività di ristorazione o di strutture alberghiere di stipulare contratti assicurativi con l’agenzia della quale il figlio è titolare. Secondo gli inquirenti il dirigente avrebbe sfruttato la propria qualifica istituzionale, e i poteri che derivavano dalla sua carica, per favorire gli interessi del figlio Mario, complice e certamente consapevole delle modalità mediante le quali il padre gli procurava un sempre crescente numero di clienti.

Le indagini anche nei locali dell’Asp messinese

I successivi approfondimenti, effettuati tramite attività tecniche e acquisizioni documentali, hanno consentito di verificare come l’agenzia assicurativa avrebbe stipulato un numero significativo di polizze proprio in coincidenza con la nomina del padre alla direzione del Dipartimento Prevenzione dell’ASP avvenuta nel luglio del 2018.