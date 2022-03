La denuncia ai carabinieri

La Procura di Catania ha aperto una inchiesta in seguito alla morte di un 17enne. Le indagini adesso dovranno chiarire gli ultim istanti di vita di Sergio Salvatore Di Bella è morto all’improvviso in una sala operatoria il 14 marzo scorso. I familiari del giovane hanno sporto denuncia ai Carabinieri in seguito al decesso e i pm etnei hanno aperto le indagini.

Sospetta diserzione aortica

Sergio Salvatore Di Bella sarebbe morto a causa di una diserzione aortica ma i genitori vogliono vederci chiaro e vogliono capire se il proprio figlio sia morto per qualche responsabilità da parte dei medici che lo hanno preso in cura al Pronto Soccorso del Policlinico di Catania.

La denuncia dei familiari

Per questo si sono rivolti ai Carabinieri di Nesima a cui hanno presentato una denuncia. Secondo quanto ricostruito, il 13 marzo scorso il giovane avrebbe avvertito un malore. Da qui la corso in ospedale in ambulanza e poi la visita al Pronto Soccorso del Policlinico. “Colica renale sinistra”, sarebbe stata la diagnosi. Poi sarebbe stato dimesso dopo una terapia farmacologica. Dopo tre ore però il giovane è svenuto e i genitori lo avrebbero riportato in ospedale. Qui il giovane è morto.

Disposta l’autopsia

La Procura etnea ha avviato le indagini e ha dato mandato ai consulenti per eseguire l’autopsia sul corpo del giovane. L’autopsia è in programma per questo pomeriggio al Policlinico. Nessun commento ancora dall’azienda ospedaliera.