Le cause dello scontro sono ancora da accertare

Grave incidente tra Giarre e Fiumefreddo nella corsia opposta sulla autostrada A18 Messina-Catania. Due mezzi pesanti si sono scontrati per cause ancora da accertare.

I mezzi che si sono scontrati sono un tir che trasportava prodotti alimentari e una piccola autocisterna. Dal tir sono cadute delle casse sul manto stradale.

Il primo veicolo, che procedeva in direzione del capoluogo etneo, per cause in corso di accertamento è andato fuori controllo e ha attraversato lo spartitraffico dell’autostrada, finendo contro l’altro mezzo, che procedeva in senso opposto.

L’autostrada A18 in direzione Messina è stata chiusa e il traffico bloccato poco prima di raggiungere il punto dell’incidente, per permettere ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza.

Sono due, fino a questo momento, le ambulanze che sono arrivate sul posto. La polizia stradale del capoluogo etneo conferma la presenza di almeno un ferito che ha avuto bisogno delle cure dei sanitari.

Drammatico maxi incidente a Palermo

Momenti di paura nella tarda serata del 13 febbraio, lungo la Circonvallazione di Palermo dove si è consumato un grave incidente stradale. Erano circa le 23 e viale Regione Siciliana si è trasformata in uno scenario di paura a causa di un tamponamento a catena che ha coinvolto cinque veicoli e che ha causato il ferimento di quattro persone.

Due persone più gravi sono state trasportate al pronto soccorso in codice rosso. Ad avere la peggio è stato il conducente di un’Alfa Giulietta, un uomo di 65 anni, che è stato trasportato d’urgenza al Civico dove si trova tuttora in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri due individui coinvolti dallo schianto multiplo avvenuto lungo Viale Regione, teatro di tanti incidenti stradali nonostante i limiti di velocità e la presenza di autovelox fissi.

Lo scontro è avvenuto, per cause ancora da accertare, nella corsia centrale, in direzione Catania, del sottopasso che incrocia via Pitré. Possibile che possa trattarsi di un incidente multiplo, causato dalla presenza lungo la carreggiata di due veicoli già incidentati.

Diverse ambulanze sono arrivate nel cavalcavia per soccorrere i feriti e trasportarli in ospedale. La polizia municipale ha chiuso la carreggiata per consentire ai colleghi dell’infortunistica di effettuare i rilievi e ai carri attrezzi di portare via le auto danneggiate. Lungo la Circonvallazione, in direzione Catania, si sono create lunghe code. La corsia centrale della circonvallazione è stata riaperta al traffico intorno alle 2.30.