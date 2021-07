Tresca scoperta

Lui scopre a ore dal matrimonio che lei ha un rapporto segreto con il testimone

Nel Catanese il matrimonio mancato finisce in rissa in uno stabilimento balneare

Il matrimonio annullato a 24 ore dalla celebrazione in chiesa

Lui, futuro marito, scopre che lei, futura moglie, ha una tresca con il testimone dello sposo nonchè migliore amico. Una storia da film che arriva dalla provincia di Catania, finita con una furibonda lite sul luogo della scoperta della tresca tra i due amanti. La storia, raccontata da La Sicilia, vede protagonisti tre persone catanesi: lei, la futura moglie, lui, il futuro sposo, e il terzo incomodo, amico dello sposo e chiamato a fare da testimone e a suggellare la storia d’amore tra i promessi sposi. Peccato che a poche ore dal fatidico sì, lo sposo (mancato) ha scoperto che quella che doveva diventare sua moglie teneva nascosta una storia segreta con il migliore amico del suo promesso sposo.

Tutto annullato, dai fiori al banchetto

Era davvero tutto pronto, dai fiori, alla sala, al banchetto, alla musica. In poche ore doveva celebrarsi il matrimonio, saltato però 24 ore prima. Il matrimonio annullato poche ore prima del fatidico “sì” ha comportato delle inevitabili conseguenze. A informare i 150 invitati sarebbe stata una parente del mancato sposo, che ha avuto anche il compito d’informare dell’accaduto il segretario della basilica di San Sebastiano, ad Acireale. Ma in quella bellissima chiesa il sì non è mai stato detto.

Lui li sorprende ad amoreggiare

Lei avrebbe allacciato una relazione sentimentale con uno dei testimoni, amico intimo del promesso sposo che li avrebbe sorpresi mentre amoreggiavano a poche ore dalle nozze. Una scena degna da commedia all’italiana se non che poi ne sarebbe scoppiata una violenta lite, finita in scontro fisico.

La rissa e la confessione di lei

La scoperta dell’amore fedifrago sarebbe avvenuta in un lido etneo. Lei avrebbe confessato l’amore per l’amico di lui. Ora le due famiglie si trovano in una sorta di battaglia dalla quale si dovrà capire chi dovrà sborsare le somme da versare comunque per il mancato matrimonio a ore dal sì.