Maxi blitz della Polizia nel quartiere San Berillo di Catania, fermati 3 migranti

Redazione di

11/06/2020

Blitz della polizia nel quartiere San Berillo di Catania. Alle operazioni hanno partecipato circa 100 agenti della Polizia di Stato che ha visto in campo, oltre al personale della squadra Mobile etnea, agenti del Commissariato Centrale, degli Artificieri e della squadra Cinofili dell’UPGSP, del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica S.O, dell Ufficio Immigrazione e del X Reparto Mobile di Catania, mentre per vigilare da una visuale d’eccezione, un equipaggio del reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria, a bordo di un elicottero; un dispiegamento di forze che ha permesso di cinturare ed interdire l’area, procedendo al controllo di numerose persone e perquisizioni delle abitazioni usate come dimore spesso in condizioni igieniche precarie. Gli uomini della Polizia di Stato sotto la direzione del dirigente del Commissariato Centrale, hanno identificato decine di persone di nazionalità straniera, accompagnandone 8 negli uffici della Questura, dove sono stati vigilati in attesa per più approfonditi accertamenti. Dopo essere stati identificati, 2 sono stati tratti in arresto per spaccio di droga. Gli accertamenti compiuti dall’ufficio Immigrazione hanno poi consentito di procedere nei confronti di un altro soggetto, Madi Suane, gambiano, risultato irregolare sul territorio con gravi precedenti per violenza sessuale in relazione alla sua pericolosità, con il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento e trattenimento al centro di accoglienza di Bari, mentre altri 2, anch’essi irregolari, sono stati espulsi con ordine a lasciare il territorio nazionale. In particolare i due arrestati per detenzione a fini di spaccio sono Harding Palamin, titolare di un permesso di soggiorno, gambiano, e Fatty Imam, gambiano. La perquisizione, compiuta in via De Marco dalle pattuglie dei Falchi della Squadra Mobile etnea e dagli agenti del Commissariato Centrale, con l’ausilio dei cani antidroga del reparto cinofili della Polizia, ha permesso di trovare addosso e nella stanza ove dormivano i due soggetti, quantitativi di marijuana in parte sfusa in parte già suddivisa in 28 dosi, un bilancino di precisione, bustine per confezionare le dosi e 135 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Un altro uomo è stato arrestato dalle Volanti sempre nel contesto delle operazioni svolte nel quartire San Berillo. Il ragazzo gambiano, Drammey Saikouè stato trovato in possesso di una dose di marijuana che aveva tentato di vendere.

