L'INTERVISTA

Cresce l’attesa tra i giovanissimi per il ritorno dei Me contro Te in Sicilia. Saranno al PalaCatania oggi e domani, 4 e 5 marzo, e ci saranno presenze da tutta la Sicilia.

I pullman che porteranno nella città etnea i giovanissimi del “#TeamTrote” partiranno da tutte le province siciliane. I due appuntamenti di marzo sono organizzati da Giuseppe Rapisarda Management.

L’incredibile successo dei Me contro Te

I Me contro Te, scrittori, attori e cantanti, noti anche come Luì e Sofì – duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia- hanno iniziato la loro carriera con i video pubblicati sul loro canale Youtube, aperto nel 2014. Nel 2017 sono protagonisti della serie televisiva “Like Me”, in onda su Disney Channel e rivolta ad un pubblico più giovane. L’anno dopo annunciano l’uscita del loro primo libro “Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te” e pubblicano i singoli “Signor S”, “Princesa” e “Kira e Ray”.

I loro lavori

Dopo aver pubblicato altri due libri e il brano “La vita è un circo”, nel 2019 conducono il game show per bambini “Disney Challenge Show – Me contro Te” e l’anno successivo debuttano sul grande schermo con il film “Me contro Te – Il Film: la vendetta del signor S” (Warner Bros Entertainment Italia Srl – Colorado Film Production CFP Srl – Me Contro Te Production), il primo di tre lungometraggi di successo.

A febbraio 2020 pubblicano, per Warner Music, il primo album in studio “Il Fantadisco dei Me contro Te”, certificato disco di Platino. Nel 2021 e successivamente nel 2022 sono protagonisti dei film “Me contro Te – Il Film: il Mistero della Scuola Incantata” (2021, vincitore del Biglietto D’Oro e del David di Donatello per lo Spettatore) e “Me Contro Te – Il Film: Persi nel Tempo” (2022). Di recente Lui & Sofi hanno pubblicato per Mondadori “i Fantafumetti dei Me Contro Te” e sono stati protagonisti del lungometraggio “Me Contro Te – Missione Giungla”, uscito il 19 gennaio 2023 con Warner Bros.

L’intervista a Luì e Sofì

Avete sempre detto che la cosa che vi rende più felici è riuscire ad essere entrati nel cuore dei bambini. Pensate un giorno di tentare di fare il salto e provarci anche con i “grandi”?

“Ai nostri concerti l’atmosfera è magica non solo per le canzoni e gli effetti speciali, ma perchè si possono vedere migliaia di bambini felici accanto genitori che piangono di gioia a vederli così, in questi momenti ci sentiamo molto apprezzati anche dai “grandi” , tornano anche loro un po’ bambini, si divertono a cantare a squarciagola e si lasciano trasportare dalla nostra allegria, tutto ciò ci riempie di gioia.

Con il vostro ultimo film ,”Me contro Te – Missione giungla”, al primo giorno di programmazione nelle sale, avete battuto Avatar, che è un qualcosa di clamoroso. Ci avreste mai sperato?

Mai e poi mai, è stata una grande soddisfazione , come in ogni nostro progetto anche in “Me contro Te – Missione giungla” abbiamo messo anima e corpo e ci ha fatto tanto piacere sapere che il pubblico l’ha apprezzato e che addirittura in molti sono tornati a vederlo più volte al cinema.

Ma al dunque, il signor S da che parte sta, con i buoni o con i cattivi?

Il Signor S è un personaggio davvero unico nel suo genere e durante il corso della saga da nostro acerrimo nemico è passato ad essere nostro aiutante, adesso la storia continuerà e non sappiamo ancora quali saranno i suoi prossimi passi

Avete mai pensato di approdare in tv “a tempo pieno”?

La tv è sicuramente un mondo che ci affascina e se riuscissimo ad incastrarla tra i nostri video, i film e i concerti , ci piacerebbe anche approdare lì

Qual è la più grande differenza tra il cinema e il web, tra fare gli attori e gli youtuber?

Sul web viviamo avventure quotidiane , mostriamo la nostra vita, i nostri amici, i vlog, le challenge e siamo solo noi due ad occuparci della realizzazione dei video , al cinema invece abbiamo a disposizione un’intera produzione con centinaia di persone che ci aiutano in tutto, dalle riprese agli effetti speciali , questo ci permette di far esplodere a pieno la fantasia!

La data del vostro matrimonio, almeno così si legge in giro, dovrebbe essere il prossimo 26 dicembre, e avete già detto che l festeggerete in Sicilia. Siete sempre dell’idea di far partecipare all”evento qualche fans?

In realtà quella del 26 dicembre è una fake news, non esiste ancora una data , siamo molto presi dalle mille attività da fare e stiamo ancora aspettando di trovare un momento tranquillo per il matrimonio , quando troveremo una data ovviamente l’ annunceremo pubblicamente e speriamo di trovare un modo per far partecipare anche i nostri fan all’evento, anche se non sarà semplice dal momento che si tratta di 6 milioni e mezzo !!!