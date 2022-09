Obiettivo convincere gli indecisi del voto, Conte in Sicilia per tre giorni

14/09/2022

Le elezioni del 25 settembre sono sempre più vicine e i partiti calano i propri assi. Domani tocca al Movimento 5 Stelle che in Sicilia schiera il capo politico e leader Giuseppe Conte che sarà sull’isola con fine ultimo di convincere gli indecisi, che, secondo recenti sondaggi sono ancora tanti.

Conte in Sicilia per tre giorni

Parte domani, col comizio di Catania a piazza Palestro, la tre giorni del presidente M5S Giuseppe Conte in Sicilia, si chiude sabato alle ore 22 a Palermo (comizio a piazza Verdi). Sono previste tappe in tutte le province. Oltre a quelli di Catania e Palermo, Il programma di Conte prevede un terzo comizio, venerdì 16 a Gela città del candidato alla presidenza della Regione Nuccio Di Paola. Per il resto incontri con la cittadinanza in altre sei città delle restanti province: il 16 a Messina, Siracusa, Marina di Ragusa e sabato 17, prima della chiusura di Palermo, a Enna, Caltanissetta, Agrigento, e Trapani.

“Convinciamo gli indecisi”

“L’arrivo di Conte – dice Nuccio Di Paola – può darci quella spinta in più che occorre a convincere gli indecisi e a vincere l’importantissima partita che si gioca in Sicilia: Conte è amato dalle persone che ogni giorno di più capiscono che un voto dato a lui e al M5S è un voto dato a se stessi. La nostra agenda è tutta votata a intercettare i bisogni delle persone, sulla vera difesa dell’ambiente e sulla legalità, in un momento in cui rischiamo di dare le chiavi della Regione a Schifani, imputato in un importante processo, cosa che dobbiamo assolutamente evitare. L’unico voto utile è quello dato a noi”.

Il dettaglio delle tappe del tour di Conte

Giovedì 15 Settembre: Catania, ore 21,30. Piazza Palestro (Fortino), comizio,

Venerdì 16 settembre. Messina, ore 9,30, piazza Cairoli, incontro con i cittadini; Reggio Calabria, ore 12,30, via Marina; Siracusa, ore 17, Largo XXV Luglio (Tempio di Apollo) incontro con i cittadini; Marina di Ragusa, ore 19, piazza Torre, incontro con i cittadini; Gela, ore 21, piazza Umberto I, comizio.

Sabato 17 Settembre: Enna, 9,30 mercato di viale IV Novembre, passeggiata fino a piazza Europa; Caltanissetta, ore 11,30, piazza Garibaldi incontro con i cittadini; Agrigento, ore 15, Porta di Ponte, incontro con i cittadini; Trapani, ore 18,30, piazzetta Saturno, incontro con i cittadini; Palermo, ore 22, Piazza Verdi, comizio.