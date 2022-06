Il dramma

Una tragedia di dimensioni immani. Una vita spezzata ancora giovanissima. Una ragazza di appena 15 anni è morta stamani dopo un volo dal sesto piano della propria abitazione, in una via centrale di Catania. L’ipotesi è il suicidio. Dalle prime ricostruzioni, pare che la vittima avesse alcuni problemi psicologici forse acuiti dalla perdita di un genitore. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, la polizia e i vigili del fuoco.

L’intervento dei vigili del fuoco

L’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è stato richiesto in via Caronda, 460 a Catania per soccorso alla ragazza. I vigili del fuoco sono stati allertati del 118 alle 13,30 per aprire l’appartamento dove abitava la ragazza e verificare se c’erano altre persone all’interno.

Ignare le motivazioni

Sulla dinamica della morte della ragazza di 14 anni indagano le autorità. Si dovrà capire perchè la giovane ha compiuto l’estremo gesto.

La tragedia sfiorata a Palermo

Tragedia sfiorata a Passo di Rigano a Palermo nella giornata di oggi quando un uomo ha tentato il suicidio. Ha mostrato la volontà di gettarsi dal primo piano di una palazzina mentre, davanti allo sguardo impaurito dei passanti, si è ferito con un coltellino. Il tempestivo intervento degli agenti di polizia ha evitato il peggio con l’ausilio dei sanitari del 118. L’uomo, pochi attimi prima che si gettasse, è stato afferrato spalle. Ignari, ad ora, i motivi del disperato gesto.