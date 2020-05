è stato risottoposto agli arresti domiciliari

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Caltagirone (Ct) hanno arrestato il marocchino Ali Darry di 22 anni in esecuzione di un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, per il reato di evasione. La misura cautelare era stata richiesta proprio dai poliziotti del Commissariato che, nell’ambito dei controlli effettuati nel periodo in cui l’Ali’ era sottoposto agli arresti domiciliari, lo hanno trovato assente al domicilio.

I medesimi poliziotti hanno anche arrestato Yuri Viandante, già arrestato nella giornata del 27 maggio, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, dopo il suo arresto, era stato messo agli arresti domiciliari presso la sua abitazione ma è evaso ed è uscito per incappare nella volante del Commissariato impegnata nel controllo del territorio i cui componenti lo hanno riconosciuto e catturato. Yuri Viandante, su disposizione del P.M. di turno, è stato risottoposto agli arresti domiciliari.

Gli agenti del Commissariato di Caltagirone avevano arrestato Viandante in strada, insieme a un cliente al quale stava per vendere una dose di marijuana. Addosso al giovane 22enne sono state ritrovate una dose da 0,6 grammi di marijuana e una banconota da 50 euro, presumibile provento dell’attività di spaccio.

Immediatamente è scattata la perquisizione domiciliare presso l’abitazione del ragazzo e lì, all’interno di un mobiletto del bagno, è stata trovata un’altra dose di marijuana, un bilancino di precisione. Un casco da motociclista custodiva, inoltre, altri 2 sacchetti con ancora 21 grammi di marijuana che, assieme all’altro stupefacente e per un totale di 22,6 grammi, è stata tutta sequestrata. Ultimate le formalità di rito, il ragazzo è stato portato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari.