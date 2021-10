Dal pomeriggio di ieri, tutti i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco della Sicilia sono impegnati in numerosi interventi di soccorso, in particolare, nelle zone centro-orientali dell’isola.

Oltre 200 interventi in dodici ore

Nelle ultime 12 ore sono stati effettuati oltre 200 interventi per soccorrere persone bloccate nelle proprie auto rimaste in panne o isolate, per danni d’acqua e per allagamenti, in particolare nel catanese, anche con l’ausilio dei Nuclei Sommozzatori e dei Soccorritori acquatici dei Vigili del Fuoco.

Impegnati nuclei speciali movimento terra

Già questa notte sono stati allertati ed al momento sono impiegati i nuclei speciali per l’utilizzo dei mezzi di movimento terra.

Per fare fronte alle oltre 100 richieste di soccorso che riguardano solo il territorio della provincia di Catania sono state inviate squadre di rinforzo dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Ragusa, Enna, Messina e Palermo.

Il ritrovamento della prima vittima

Sono stati proprio i Vigili del Fuoco a ritrovare in un agrumeto in contrada Leonella di Scordia) quasi al confine con il territorio di Lentini nel Siracusano ad un paio di chilometri di distanza dall’ultimo avvistamento, il corpo senza vita del marito della coppia che, da ieri sera, risultava dispersa sul territorio del Comune di Scordia.

Ricerche della donna che resta dispersa

Continuano le ricerche della moglie della vittima, dispera insieme a lui. Dalla mattinata di oggi, coinvolta anche la Squadra di soccorso in forra del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano che è stata attivata su richiesta del Sindaco di Scordia per la ricerca del disperso in contrada Ogliastra.

Impiegati i nuclei speleologici del Soccorso alpino siciliano

Partita da Catania una prima squadra. In preallerta tutti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano per ulteriori interventi.