Drammatico incidente nel centro di Catania questa mattina all’alba. In uno scontro le cui cause dovranno essere accertate sono rimaste uccise due donne.

L’incidente nelle prime ore della mattina

L’incidente è avvenuto questa mattina nei pressi del carcere di Bicocca. Il traffico è rimasto bloccato e secondo le prime ricostruzioni ad essere coinvolti sarebbero 2 militari, probabilmente in servizio a Sigonella. Da chiarire la dinamica del sinistro e sul posto è presente la polizia locale. All’arrivo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare i decessi.

Coinvolto un mezzo della base di Sigonella

Ad essere coinvolto è stato un mezzo in uso alla base militare di Sigonella. Ad avere la peggio le due donne che si trovavano a bordo di un’alfa Romeo che al culmine dello scontro si è ribaltata rimanendo sottosopra sull’asfalto.

La prima ricostruzione

In base alla prima ricostruzione il conducente dell’auto ne ha perso il controllo per motivi che dovranno essere accertati. La vettura è andata a cozzare contro una colonna del passaggio a livello che sorge in quell’area. L’auto si è ribaltata più volte sbalzando fuori entrambe le occupanti.

Le vittime

Le vittime sarebbero la conducente della vettura ed una ragazza di circa 18 anni, sbalzate in direzioni diverse e in momenti diversi del ribaltamento. Al loro arrivo i soccorritori hanno solo potuto constatare che entrambe erano già decedute

Probabile la velocità sostenuta

E’ probabile che la vettura procedesse ad una velocità sostenuta visto che lo scontro è avvenuto alla fine dell’asse dei servizi, una strada abbastanza larga e che spesso vede sfrecciare le vetture ad una velocità superiore a quella consentita. Anche questo, però, dovrà essere accertato così come bisognerà escludere che nello scontro possa essere stata coinvolta un’altra vettura della quale al momento non c’è traccia alcuna. Sono in corso le indagini e l’identificazione delle vittime.

