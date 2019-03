Dopo l'uscita per Giarre

E’ di un morto e quattro feriti il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 12 sull’A18 dopo l’uscita per il casello di Giarre, al km 61, direzione Catania, in territorio di Santa Venerina. Lo riferisce il Gazzettino on line.

La vittima è un 70enne di Aci Catena deceduto al pronto soccorso di Acireale. Le altre persone rimaste ferite sono i nipoti della vittima, due bambini che sono stati condotti in elisoccorso al Cannizzaro di Catania e altre due persone le cui condizioni non sono gravi. Nell’incidente sono rimasti coinvolti una Fiat Seicento ed una Fiat Multipla.