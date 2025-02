Voto alle Donne, il cammino continua

Il 1 Febbraio 1945 il diritto di voto veniva esteso alle donne. Nel 1946 arrivo’ il diritto di essere elette e l’elezione di 12 “madri costituenti” 80 anni fa iniziava un cammino che non è ancora finito. Oggi la Sicilia merita una legge sulle quote di genere in giunte e partecipate (come nel resto d’Italia), merita la doppia preferenza in tutte le elezioni! Ed in realtà anche una percentuale di sbarramento al 3% e non al 5%.Solo in questo modo la Politica può rigenerarsi e diventare inclusiva, innovativa, plurale.

Roberta Zicari Consigliere Comunale DC Agrigento

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.