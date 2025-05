“In questo ultimo anno siamo scesi in piazza diverse volte per rivendicare i diritti di tutti i lavoratori. – ha dichiarato Romualdo Moschella, segretario regionale Faisa Cisal – Oggi, in occasione della Festa dei Lavoratori, ribadiamo a gran voce quanto affermato dal primo articolo della nostra carta Costituzionale: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”.

“Il lavoro non deve essere un privilegio per pochi – continua Moschella – è un diritto che ogni giorno come sigla sindacale continuiamo a difendere, perchè ogni lavoratore possa avere un’occupazione stabile, un salario dignitoso e condizioni lavorative in sicurezza”.

“Infine – conclude Moschella – il nostro pensiero va a chi un lavoro non ce l’ha o lo trova troppo lontano dagli affetti. Noi, come sindacato, saremo sempre dalla loro parte”.

