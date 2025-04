Giovedì 10 e venerdì 11 aprile presso il Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo continua la serie di incontri dedicati alle Case Editrici. In queste due giornate sarà protagonista l’Istituto Poligrafico Europeo ed anche in questa occasione offriremo un calice dei vini Tonnino per ogni libro acquistato.

Giovedì 10 aprile a partire dalle 18,30 ci sarà la presentazione del libro “La Pantera – Il primo movimento contro l’università neoliberale” di Pietro Maltese a discutere con l’autore ci sarà Chiara Giubilaro.

Venerdì 11 aprile a partire dalle 18,30 presenteremo il libro “Fascisti a Palermo. Istituzioni e ceti dirigenti in una provincia del regime 1922-1943” di Matteo Di Figlia a discutere con l’autore ci sarà Manoela Patti

Luogo: Bar Pickwick, Via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.