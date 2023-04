Il Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo apre le sue porte antiche alla città. Domenica prossima, 16 aprile dalle 10 alle 13, oltre 100 musicisti accoglieranno il pubblico palermitano per un Open Day con una serie ininterrotta di interventi e di concerti che spazieranno in tutti i generi: dalla musica classica alla contemporanea, al jazz, dalla cameristica al canto. “L’obiettivo”, spiega il direttore Daniele Ficola, “è di far conoscere meglio le attività didattiche e artistiche dell’Istituto, anche nella prospettiva delle nuove ammissioni previste in questi mesi”. Ma non solo, perché l’iniziativa, che si ripeterà nei prossimi mesi di maggio e di giugno, ha anche lo scopo di illustrare il patrimonio, la storia e le peculiarità di un edificio monumentale, un tempo la Chiesa e il Convento dell’Annunziata, che si trova nella via degli oratori del Serpotta. Domenica prossima, le aule, la sala Ferrara, il chiostro, l’atrio saranno pieni di musica eseguita da allievi e docenti con tutti gli strumenti che si insegnano al Conservatorio. La Sala Sollima sarà dedicata ai corsi propedeutici e alla formazione iniziale. Nel cortile si esibiranno gli studenti di fisarmonica. In sala Ferrara si potranno ascoltare gli allievi dei bienni e dei trienni di pianoforte, violino, musica da camera e canto lirico. Nelle aule suoneranno i clavicembali e le tastiere storiche, le chitarre, l’arpa celtica, i corni, i flauti e i fagotti. Al terzo piano, i sax e i pianoforti, i contrabassi, le percussioni e le trombe.

Il Conservatorio di Palermo è uno dei più antichi in Italia, venne istituito dal vicerè Conte de Castro tra il 1617 e il 1618, come Orfanotrofio del Buon Pastore, dedicato alla cura “de li spersi mascoli”, che per guadagnarsi da vivere imparavano a suonare uno strumento. Il 16 aprile sarà un’occasione da non perdere per rivedere il prezioso portale d’ingresso chiaramontano, visitare la raccolta di strumenti antichi, la biblioteca con le sue rare collezioni, ammirare le armoniose colonne del chiostro e il bassorilievo con l’Annunciazione dai cui il complesso ha preso il nome.

