Si aprirà a Catania, l’11 dicembre 2023 (ore 15), nell’aula magna del Rettorato dell’Università (Piazza Università, 2), il Convegno di studi “Efficienza amministrativa ed efficienza giudiziaria al servizio delle comunità territoriali”, organizzato in memoria di Francesco Rapisarda, già Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana.

I lavori del Convegno, della durata di due giorni, proseguiranno (12 dicembre, ore 8,45) nella sede del Teatro catanese Massimo Bellini e saranno incentrati sulle relazioni tra efficienza amministrativa ed efficienza giudiziaria, confrontando idee e opinioni sugli strumenti utilizzabili per il benessere sociale, lo sviluppo e la crescita economica delle comunità locali, in un quadro marcato sia dalle differenze e dalle discriminazioni territoriali, che dagli investimenti legati al PNRR, quale grande opportunità per il rilancio del Sud e del Paese.

Le quattro sessioni di studio previste e la Tavola rotonda a seguire saranno precedute, nell’ordine, dai saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo, del Sindaco di Catania, Enrico Trantino, del Prefetto di Catania, Maria Librizzi, della Presidente dell’Associazione magistrati della Corte dei conti, Paola Briguori e dall’intervento del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, che parlerà in memoria di Francesco Rapisarda e del suo operato di magistrato contabile.

Interverranno, fra gli altri, Salvatore Pilato, Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana, Rosario Scalia, Presidente onorario della Corte dei conti, già Presidente della Sezione regionale di controllo per la Basilicata, Ignazio Portelli, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, Marco Falcone, Assessore regionale all’economia, Andrea Messina, Assessore regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica, Salvatore Veneziano, Presidente del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Agatino Cariola, Professore ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Catania, Cinthia Pinotti, Presidente aggiunto onorario della Corte dei conti, già Presidente della Sezione Giurisdizionale Piemonte, Luigi Albino Lucifora, già Segretario Generale della Provincia Regionale di Catania, Direttore amministrativo del Teatro Massimo Bellini di Catania, Gabriele Carlotti, Presidente aggiunto del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Maria Rachele Aronica, Presidente titolare dell’Ufficio di Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale d’Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana, Ida Angela Nicotra, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Catania, Angela Palazzo Giuffrida, Avvocato distrettuale dello Stato, Catania, Vincenzo Salamone, Presidente del Tribunale amministrativo regionale per la Campania e Carmelo Zuccaro, Procuratore generale della Corte d’Appello di Catania.

Luogo: Teatro bellini – Catania / Università di Catania, CATANIA, CATANIA, SICILIA

