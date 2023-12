16 e 17 dicembre Rassegna delle BIRRE DI NATALE IN ABBAZIA

Sabato 16 dicembre dalle ore 18:00 e per tutta la giornata di Domenica 17 dicembre, presso l’abbazia benedettina di San Martino delle Scale, si terrà la V edizione della “Rassegna delle BIRRE DI NATALE IN ABBAZIA”.

Un’ottima occasione per acquistare delle birre artigianali natalizie, provenienti da diverse parti della Sicilia, d’Italia e d’Europa, da mettere sotto l’albero.

La Rassegna si tiene all’interno della prestigiosa e affascinante abbazia benedettina di San Martino delle Scale e sarà animata da diverse iniziative.

Sarà possibile l’acquisto di bottiglie e la degustazione di birre alla spina, insieme a pregevoli pietanze proposte da aziende locali per ottimi abbinamenti di gusto.

Sono anche in programma attività culturali come la visita del laboratorio di restauro del libro o il grande organo della basilica. Avranno inoltre luogo la lezione-concerto “Sulle orme dei suoni…”, la rassegna di canti natalizi “Gaudete in concordia”, i canti e i brani natalizi del coro Kulura, la visita guidata dell’abbazia, il Vespro insieme alla comunità monastica e infine i laboratori di degustazione per approfondire la conoscenza di ben tre tipi di birra.

L’ingresso è libero con accessibilità anche per le carrozzine.

Di seguito programma dettagliato.

Luogo: Abbazia di San MArtino delle Scale, Piazza Platani, 11, MONREALE, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 16/12/2023

Data Fine: 17/12/2023

Ora: 17:00

Artista: Birra Di Natale in Abbazia

Prezzo: 10.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.