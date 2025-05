Come stanno affrontando gli Enti ecclesiastici la riforma del Terzo Settore? Quali sfide e opportunità emergono per chi opera tra fede, carità e cittadinanza attiva? A queste domande proverà a rispondere il forum formativo in programma sabato 17 maggio 2025 a Catania, presso lo Studio Teologico “San Paolo” (Viale Odorico da Pordenone, 24), in programma dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Il titolo dell’evento – “Enti ecclesiastici e riforma del Terzo Settore” – richiama il volume a cura di Don Gianluca Belfiore, edito da Fiordaliso, che raccoglie gli atti della Giornata di Studi promossa dall’Osservatorio giuridico dell’Arcidiocesi di Siracusa, di cui Belfiore è Direttore.





Promosso da Generattivi – Cantieri di Cultura e Informazione, l’incontro vuole essere un’occasione di confronto tra accademici, operatori e istituzioni per comprendere meglio l’impatto della riforma sulla vita concreta degli enti religiosi, spesso protagonisti nel mondo del welfare, della cultura, della solidarietà e dell’educazione.

Una concreta possibilità per approfondire, in un’ottica multidisciplinare, il rapporto tra Enti ecclesiastici e la normativa del Terzo Settore, evidenziando opportunità, criticità e prospettive di sviluppo per le realtà religiose attive nel sociale.





Relazioneranno:

– Gianluca Belfiore, direttore dell’Osservatorio Giuridico dell’Arcidiocesi di Siracusa e docente incaricato di Diritto canonico dello Studio Teologico San Paolo di Catania

– Rosario Faraci, professore ordinario di economia e gestione delle imprese dell’Università di Catania

– Domenico La Porta, dottore commercialista

– Andrea Mazzù, responsabile regionale AGESCI Sicilia

– Antonio Perdichizzi, imprenditore sociale e Presidente della Fondazione Marea di Catania

– Mirko Viola, innovatore e imprenditore sociale

L’ingresso è libero e rivolto a tutti.

L’Ordine dei giornalisti riconosce 3 crediti formativi, l’Ordine dei commercialisti è in fase di accreditamento.

