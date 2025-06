18 ragazzi in esecuzione esterna di pena hanno raccontato le loro storie e le loro prospettive future, confrontandosi con gli artisti di cinema e serie tv.

Si tratta della seconda edizione del Festival ON AIR. La kermesse si è svolta dal 30 maggio al 1° giugno, a Palazzo dei Normanni: tre giorni di talk tematici con i protagonisti del mondo dello spettacolo e con realtà che operano su inclusione sociale e giustizia. Il progetto è stato organizzato e diretto da Simona Gobbi e realizzato in sinergia con la Fondazione Federico II. L’evento è stato patrocinato dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana.

Ospiti d’eccezione sono stati Luca Argentero, Vittoria Puccini, Romana Maggiora Vergano e Rosa Diletta Rossi. Nel corso del Festival, ampio spazio, è stato dedicato al dialogo con i giovani attori e attrici, tra cui Giovanni Nasta, Lea Gavino e Adriano Moretti.





Tra gli altri, a confrontarsi con gli artisti sono state le persone in esecuzione di pena esterna Paolo, Sami, Riad e Omar. “Mi sento molto fortunato ad avere conosciuto questa meravigliosa associazione che mi ha fatto uscire dall’incubo che ho passato in carcere – ha raccontato il giovane tunisino Sami di 36 anni -. Oggi sono felice di essere in questo festival e in questo bel palazzo. Non avrei mai immaginato di poterci essere. Ho appena finito la mia pena e mi sento più sereno perchè sto facendo un tirocinio lavorativo con il il progetto Ortis”.

Il Festival ha avuto anche l’attore Andrea Dodero che ha preso parte a un talk con Antonella Macaluso di Un Nuovo Giorno, mettendo a confronto prospettive diverse: da un lato quella dell’attore coinvolto nella narrazione della criminalità urbana complessa e dall’altro quella di chi, ogni giorno, opera sul campo per favorire percorsi di reinserimento e riscatto sociale.

“Ringrazio Simona Gobbi per avere scelto, tra le tante realtà, proprio la nostra associazione che si occupa, da sempre, di temi molto delicati per la società. Per i nostri ragazzi è stata una bella occasione per fare esperienze nuove e fare allontanare il pensiero dai loro problemi – ha detto Antonella Macaluso, presidente di Un Nuovo Giorno Odg -. L’arte e la cultura sono di grande aiuto nei percorsi educativi e di reinserimento sociale. Sono persone che hanno avuto meno opportunità; spesso sono sole e hanno bisogno di ritrovare se stesse riscoprendo una dimensione ampia della vita che sia diversa dagli errori del passato”.









“E’ stato molto bello e mi ha emozionato molto potermi confrontare con questi ragazzi che ammiro e che ho trovato molto pronti e veri nelle loro risposte – ha detto l’attore Andrea Dodero noto anche per la serie Blocco 181 -. Nella vita si compiono errori e bisogna avere la fortuna di avere persone che ti stiano a fianco che ti orientino verso una strada diversa. Occorre non mollare mai e non smettere di credere nelle persone. Io oggi sono molto fortunato nonostante abbia avuto una adolescenza turbolenta”.

“E’ stato uno scambio umano molto arricchente per tutti gli artisti che, con grande sensibilità, hanno raccontato esperienze e vissuti personali. ON AIR si impegna – ha sottolineato Simona Gobbi – a promuovere iniziative di responsabilità sociale, collaborando con organizzazioni locali e nazionali per sensibilizzare tutti su cause sociali importanti. Il nostro intento è quello di ispirare azioni concrete per il cambiamento sociale attraverso l’impatto dell’arte e dello spettacolo”. A chiudere il Festival è stata la cerimonia di consegna del “Premio Marlù per il Sociale”. Marta Fabbri (Co-founder e Marketing&Communication Director di Marlù), tra gli altri, ha conferito il riconoscimento Marlù Dreamers ad Antonella Macaluso e Marlù per il Sociale alla giovane attrice Lea Gavino.

