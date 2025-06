La prima celebrazione della Festa della Repubblica Italiana avvenne il 2 giugno 1947, mentre nel 1948 si ebbe la prima parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma; il 2 giugno fu definitivamente dichiarato festa nazionale nel 1949.

Il presidente Sergio Mattarella ricorda il referendum del 2 giugno 1946, la nascita della Repubblica italiana e l’importanza della Costituzione, sottolineando il ruolo chiave dei prefetti per sicurezza e coesione sociale.

Il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la festa del 2 giugno richiama un momento chiave della storia italiana: il referendum che sancì l’inizio della Repubblica italiana, con la partecipazione delle donne al voto. Quel passaggio ha segnato una svolta fondamentale nella costruzione democratica e sociale del Paese, gettando le basi della Costituzione che guida ancora oggi la convivenza civile. Nel 2025, Mattarella sottolinea l’importanza di continuare a tradurre quei principi in azioni concrete, a partire dalle funzioni svolte dai prefetti, figura centrale per l’ordine pubblico e la coesione nel territorio.

Il referendum del 2 giugno 1946 e la nascita della repubblica italiana

Il 2 giugno 1946 rappresenta una data storica per l’Italia: per la prima volta le donne poterono votare in modo libero e diretto, scegliendo tra monarchia e repubblica. Questo referendum, seguito dagli elettori italiani dopo la Seconda guerra mondiale e la caduta del fascismo, trasformò profondamente il destino del Paese. L’esito segnò la nascita della Repubblica, che si fonda su libertà, democrazia e solidarietà.

Un voto di libertà e rinascita

Quel voto fu il coronamento di anni di lotta per la liberazione dall’occupazione nazifascista. La scelta popolare non solo scelse la forma di governo, ma dette l’impulso per la redazione di una Costituzione che mira a tutelare la dignità umana, la centralità del lavoro e il confronto tra diverse culture e idee politiche. Nel messaggio ufficiale Mattarella ricorda che quello fu un patto tra istituzioni e cittadini per costruire una società più giusta e per rilanciare il Paese dal punto di vista sociale ed economico.

Ancora oggi, a ottant’anni da quei fatti, il ricordo di quella data serve a ribadire l’importanza di quei valori e l’impegno permanente necessario per mantenerli vivi. Il presidente parla di una eredità di unità e pluralismo, che ha consentito di avviare la ricostruzione dopo la guerra e di affrontare sfide nel tempo, attraverso il rispetto delle regole e il confronto civile.

Salvatore Battaglia

Presidente Accademia delle Prefi





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.