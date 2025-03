Siracusa, 20.03.2025 – Dopo l’apertura dell’8 Marzo dedicata alle donne nell’arte venerdì 21, i n occasione della Giornata Mondiale della Poesia, il Centro Antiviolenza Ipazia propone “Poesie al Centro…” reading di poesie e letture animate, secondo appuntamento della rassegna “Ciò che non si nomina non esiste” per continuare a celebrare, facendole emergere dall’oblio, tutte le donne che in ogni disciplina hanno lasciato il segno.



Da Saffo ad Alda Merini, parleremo di poesia e linguaggi poetici trasmessi dalle artiste di ogni epoca sfidando il pregiudizio e ascolteremo versi e canzoni per un viaggio millenario nella bellezza del dire e del sentire.







L’evento, ad ingresso libero, è organizzato dal Cav. Ipazia in collaborazione con il Centro Studi “Raffaella Mauceri” e avrà luogo dalle ore 17 alle 19 presso la Biblioteca di genere “Il Giardino di Ipazia” in viale Teracati, 156 a Siracusa.



Istituita dall’UNESCO nel 1999 la data del 21 marzo segna anche il primo giorno di primavera e riconosce all’espressione poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturale, della diversità linguistica, della comunicazione e della pace.

All’incontro parteciperanno con un proprio contributo: Maria Lucia Riccioli, docente e scrittrice, Angela Adamo già docente e studiosa femminista, lettrici e lettori estemporanei.







Luogo: Centro Antiviolenza Ipazia, Viale Teracati Siracusa, 156

