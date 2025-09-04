



Ritorna il grande appuntamento di Musica a Milazzo!

L’associazione Culturale Musicale Melos è felice di presentarvi il prossimo evento : il 3° Festival di Musica da Camera Città di Milazzo

La manifestazione, giunta alla terza edizione, ospiterà elementi di spicco del panorama musicale Anche quest’anno la rassegna si avvale del contributo artistico e didattico di due giganti della musica . Come scrivono nel comunicato ” abbiamo l’onore e il piacere d’ avere con noi due grandi , flautista RICCARDO GHINI (Primo flauto dell’orchestra della fondazione Teatro Lirico di Cagliari, e NELLO ALESSI chitarrista, conduce una attività concertistica internazionale che lo vede presente, in qualità di solista e con orchestra, nelle più significative stagioni musicali in Italia e all’estero Nello Alessi si occupa attivamente di didattica ed è il fondatore di una nuova scuola chitarristica che amplia i confini della ricerca tecnica ed espressiva per il suo strumento ( titolare della cattedra di chitarra presso il Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino ” di Trapani).Per i due artisti avranno c il prezioso aiuto del M° Carmine Calabrese al pianoforte. Tutti i corsi si svolgeranno presso l’istituto Regina Margherita – via D’Amico Rodriguez – Milazzo . I concerti conclusivi Presso Palazzo D’Amico. Non solo concerti ma anche corsi in cui ogni corsista può fare lezione, e la possibilità per chiunque di essere un uditore per tutte e tre le giornate. La direzione artistica è curata da Enza Sciotto e Veronica La Malfa.

Luogo: Melos Associazione Culturale Musicale Milazzo, Palazzo D’Amico – Marina Garibaldi, MILAZZO, MESSINA, SICILIA

