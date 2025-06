Ha aperto i battenti a Marina di Modica “La Contea al Sud”. La nuova pizzeria sul mare nasce dal connubio tra la storica tradizione della pizzeria “La Contea” che opera da 40 anni nel centro storico di Modica e alcuni soci del ristorante “Corallo”. “La Contea”, da sempre punto di riferimento della gastronomia modicana, porta il gusto autentico della Sicilia al “Lido Sud” di Marina di Modica.

“La Contea al Sud” rappresenta una nuova esperienza che porta con se tutto il know how di un presidio storico dell’enogastronomia modicana. La nuova pizzeria offre ai villeggianti un affascinante viaggio nel cuore della Sicilia sud-orientale, una terra che sa mescolare la ricchezza storica e artistica del barocco con l’autenticità e l’eccellenza della tradizione gastronomica locale.



Le pizze d’autore de “La Contea”, preparate da 40 anni con sapienza e dedizione, arricchite dall’esperienza e dall’accoglienza di Corallo, approdano al “Lido Sud” di Marina di Modica, sposando il progetto del beach club punto di riferimento per il turismo della costa iblea. Un’unione naturale tra due realtà – la pizzeria storica e il famoso beach club – che fanno dell’identità mediterranea il loro tratto distintivo.

“La Contea” ha sempre creduto nel valore della semplicità e della qualità. Con quasi quarant’anni di esperienza e una filosofia che unisce tradizione e innovazione, la pizzeria rappresenta un must per chi decide di trascorrere qualche giorno a Modica. Essa propone impasti a lunga lievitazione – anche integrali, ai 5 cereali e senza glutine – e condimenti ispirati alla stagionalità e ai sapori del territorio. Da sempre è un punto di riferimento per chi ama impasti digeribili, ingredienti selezionati e il sapore autentico della tradizione.



Al Lido Sud, La Contea porta con sé tutto questo e soprattutto il gusto della vera pizza italiana, in uno spazio nuovo che sa di estate e di famiglia, tra i tramonti mozzafiato offerti dal mare.

“Calore mediterraneo” è il pay-off del lido “Sud”, ne esprime l’identità, ma anche una promessa mantenuta: un luogo dove si mangia bene, si sta bene e si torna volentieri. La nuova pizzeria sarà popolare nel senso più bello, pronta ad accogliere chi ama il gusto vero delle cose fatte con cura.

“Da sempre ci impegniamo a mantenere vivo l’ardente spirito del Sud. Con questa nuova apertura vogliamo offrire un angolo di paradiso in cui sentirsi a casa, tra una nuotata, un tramonto e una pizza indimenticabile” afferma Federico Minicucci, uno dei soci del progetto.



Luogo: Arenile, piazza mediterraneo, MODICA, RAGUSA, SICILIA

