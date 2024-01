Comunicato Stampa

5 gennaio 1984 – 5 gennaio 2024



Venerdì 5 gennaio ricorre il 40° anniversario dell’omicidio mafioso di Giuseppe Fava. Il giornalista e scrittore siciliano verrà ricordato con il consueto presidio sotto la lapide in Via Fava e con l’assegnazione del Premio Nazionale Giornalistico a lui intitolato.



Alle ore 16, da piazza Roma, partirà il corteo che raggiungerà la lapide di via Fava.



Alle ore 17, tradizionale appuntamento sotto la lapide, aperto dall’esibizione del coro dell’IC Cesare Battisti di Catania.

Per l’occasione, il Comune di Catania donerà uno strumento musicale all’IC Francesco Petrarca in memoria di Giuseppe Fava. Allo stesso modo, la Fondazione Fava, in memoria di Elena Fava, ne donerà uno all’IC Battisti. L’orchestra di “Musicainsieme a Librino” concluderà il momento sotto la lapide suonando in memoria delle vittime della mafia.

Alle ore 18 presso il Centro Culture Contemporanee Zo, in piazzale Rocco Chinnici, si terrà il dibattito, moderato da Luisa Santangelo, “Fare (non solo) memoria”, al quale interverranno Sebastiano Ardita, Pierangelo Buttafuoco, Claudio Fava, Michele Gambino, Francesco La Licata. Al termine del dibattito verrà consegnato il premio nazionale di giornalismo “Giuseppe Fava – Niente altro che la verità. Scritture e immagini contro le mafie”, a Francesco La Licata

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.