40° anno – Il Giornale di Cefalù 28-12-2023 – Voci e Volti

Nell’intervista al Sindaco di Cefalù Daniele Tumminello gli auguri di Fine Anno, la memoria dei momenti più tristi, l’impegno, i risultati e gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale vuole raggiungere.

Un anno, il quarantesimo del notiziario, da ripercorrere seguendo le tante voci ed i tanti volti presenti nei 48 numeri del Giornale di Cefalù andati in onda nel 2023: amministratori locali, diocesi, associazioni, scuole, sindacati, personaggi come Massimo D’Alema, Maria Elena Boschi, Lucia Goracci, Fiammetta Borsellino, Carlo Cottarelli, i Kolors, p. Mario Aldegani, Calogero Pumilia, Vito Riggio, Luciano Canfora.

E c’è chi come la Nuoto Zenit Cefalù “abbraccia il Natale” rinnovando il tradizionale appuntamento del bagno a mare fuori stagione al vecchio molo, in costume rosso.

Il Giornale di Cefalù – n.1775 anno 40 – notiziario video-web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; da giovedì 28 dicembre 2023 può essere seguito, visto e rivisto su facebook adrianocammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo al quale ci si può iscrivere per essere sempre aggiornati. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

