Anno nuovo e nuovo cartellone per la rassegna teatrale de “Il teatro dei Giganti”, il teatro per le generazioni future. Primo spettacolo “Hello!” l’8 e il 9 febbraio, alle ore 17,30, al Roots, in via Borrello 73, a Catania, prodotto da La Casa di Creta.

La storia, ideata e scritta dalla regista Antonella Caldarella, narra di due personaggi bizzarri che cercano un posto dove vivere, approdano nello stesso luogo, desiderano costruire la loro abitazione, ma due case non ci entrano: uno dei due è di troppo. In più a rendere la situazione più complicata è la difficoltà nel capirsi perché parlano due lingue differenti, hanno caratteri diversi e modi di fare diametralmente opposti, quindi il dialogo è quasi impossibile. Si passerà dalla lingua inglese a quella italiana, gli attori utilizzeranno il linguaggio mimo-clownesco per accettare la loro diversità e scoprire insieme l’importanza della cooperazione. Lo spettacolo ‘Hello!’ vede in scena Andrea Cable e Maria Riela, su una scenografia coloratissima, che è il fulcro attivo della storia, curata da Tiziana Rapisarda. Musiche di Andrea Cable.





Antonella Caldarella e Steve Cable, fondatori de La Casa di Creta, hanno aderito alla prima giornata nazionale di Utopia, che si celebra l’8 febbraio, che è un vero e proprio omaggio al teatro e alla creatività. In tutta Italia, le varie realtà teatrali si esibiranno in varie performance, incontri, spettacoli, uniti i tutti in un fil rouge ideale con l’obiettivo di riunire tutti, dagli artisti al pubblico, in una sorta di abbraccio ideale, rendendo un omaggio al mondo dello spettacolo e il prezioso contributo culturale che svolgono.





Un nuovo cartellone 2025 che ha ben 5 spettacoli. Dopo Hello!, il 22 e 23 febbraio sempre la Casa di Creta porterà in scena “Storia di Un albero”, invece, l’8 e il 9 marzo, la compagnia pugliese Molino D’Arte si esibirà con “Hansel e Gretel”. Il 16 marzo sarà la volta de “L’orco gentile e la fata incavolata”, prodotto da La Casa di Creta, infine, la stessa compagnia porterà in scena “Il grande Ma. Il bambino di tutti i colori”.

Vi aspettiamo a teatro! Per informazioni e prenotazioni chiamare al numero 3534304936.

