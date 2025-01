Borgo Nuovo torna al centro dell’attenzione grazie al piano straordinario del governo per la riqualificazione urbana e l’inclusione sociale. Dei 180 milioni di euro stanziati a livello nazionale, ben 50 milioni saranno destinati alla Sicilia, con un focus sui quartieri di Borgo Nuovo a Palermo e San Cristoforo a Catania.

“Finalmente Borgo Nuovo avrà la possibilità di riscattarsi. Questo finanziamento non è solo un numero, ma una promessa di cambiamento per un quartiere che ha bisogno di servizi, sicurezza e nuove opportunità. È una svolta per chi, ogni giorno, vive tra difficoltà e speranze”. – A dirlo è Vincenzo Figuccia Deputato Questore dell’Ars -.

“Negli ultimi mesi, – continua Figuccia – ho promosso il recupero delle aree verdi, la pulizia straordinaria delle strade su segnalazione dei cittadini e iniziative per il coinvolgimento di giovani e famiglie.

Borgo Nuovo non ha solo bisogno di nuove infrastrutture, ma di una rigenerazione. Questo piano deve portare non solo marciapiedi più puliti e strade sicure, ma anche occasioni per ritrovare il senso di comunità. Io ci sono, e ci sarò, per garantire che ogni euro investito si traduca in un reale miglioramento per chi vive qui.”

“Il mio impegno proseguirà senza sosta – conclude Figuccia – per trasformare le promesse in realtà. Borgo Nuovo ha un potenziale immenso, e questo è il momento di valorizzarlo”.

Ufficio Stampa

On. Vincenzo Figuccia

Deputato Questore ARS





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.