70° Anniversario della Rivoluzione Nazionale d’Algeria



Sabato 2 novembre alle ore 18:00 ai Cantieri Culturali alla Zisa

Il CONSOLATO D’ALGERIA a Napoli e l’Associazione ALTRICO

presenteranno l’evento in ricordo della Rivoluzione Nazionale del 1 Novembre 1954,

data in cui l’Algeria iniziò la lotta per la Liberazione dal dominio francese.

L’evento, fortemente voluto dal Consolato Generale di Algeria a Napoli, inserito in un disegno di promozione dei rapporti bilaterali fra il nostro Paese e l’Algeria, intende offrire alla città di Palermo spunti nuovi per creare un dialogo forte e creativo fra le comunità del territorio e far conoscere ancora più la cultura algerina nella sua emblematica risonanza con la storia siciliana.

La città di Palermo non è stata scelta a caso, grazie alla volontà dell’Associazione ALTRICO, che si occupa dell’integrazione dei lavoratori migranti nel territorio siciliano, le istituzioni hanno offerto il loro supporto e la collaborazione per l’organizzazione dell’evento.

Nel pomeriggio ad inaugurare in anteprima la manifestazione si terrà il Torneo di Calcio Sicilia Algeria nei campetti del CUS in via Altofonte 80, dalle ore 15:00 alle 17:00.

Programma sala grande Cantieri Culturali alla Zisa

18:00 Apertura dell’Evento e saluti delle Autorità

Consolato Algerino di Napoli Console generale Mr. Chemmam Chaouki

Sindaco della Città di Palermo On. Roberto Lagalla

Assessore Città di Palermo Dr. Giampiero Cannella

Presidente Associazione Altrico Mohamed Laouar

Presidente Sinalp Dr. Andrea Monteleone

Modera la giornalista Elena Beninati.

Alle 19:00 verrà offerta la proiezione in lingua italiana del film di Gillo Pontecorvo

La Battaglia di Algeri, Leone d’oro a Venezia nel 1966,

girato proprio negli anni della Guerra di Indipendenza Algerina

Palermo 31 ottobre 2024

Uff.Stampa Elena Beninati





Luogo: Cantieri Culturali alla Zisa Sala grande, Paolo Gili , 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

