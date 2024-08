Dopo l’apprezzamento del sindaco La Galla, nel 79mo anniversario della bomba di Hiroshima, la consulta per la Pace del Comune di Palermo, comunica, da parte dell’intergruppo consiliare per la Pace e i Diritti Umani, primo firmatario Alberto Mangano, la presentazione di un odg per richiedere l’adesione dell’Italia alla ratifica del bando ONU delle armi nucleari, gia fimato da 90 paesi e ratificato da 60, primo tra questi il Vaticano.





Francesco Lo Cascio

portavoce della consulta

Luogo: Consiglio comunale

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.