Dopo diversi anni, il “Concerto di Pasqua”, per la sua ventesima edizione, torna nel luogo in cui è nato la Parrocchia Santo Sepolcro di Bagheria. Il Concerto è il più longevo in Sicilia dedicato alle musiche della Pasqua.

Ad esibirsi, domenica 4 maggio, alle 19.30, i soprani Anna Giulia Anselmo e Susanna La Fiura, il basso Marco Tinnirello, il coro Laudate Dominum e l’orchestra Bequadro di Bagheria diretti dal maestro Salvatore Di Blasi.

Il programma inizierà con l’esecuzione del “Requiem” in re minore op.48 di Gabriel Faurè.

Capolavoro del repertorio sacro francese composto tra il 1887 e il 1890, che si distingue per la visione serena e luminosa della vita oltre la morte. Lungi dal dramma delle messe da requiem tradizionali, Fauré affida alla musica un messaggio di pace, dolcezza e consolazione.

Sotto la direzione del maestro Di Blasi, il coro coglie con delicatezza e intensità le sfumature dell’opera, accompagnato dalle toccanti interpretazioni del soprano Anna Giulia Anselmo e del basso Marco Tinnirello.

Il concerto proseguirà con il canto d ingresso di Pasqua “Io sono risorto”, testo e musica di Salvatore Di Blasi, e l’ “Inno a San Carlo Acutis”, musica del maestro di Blasi e parole di mons. Francesco Miccichè, scritto per il giovane quindicenne morto di leucemia fulminante il 12 ottobre 2006 e beatificato ad Assisi il 10 ottobre 2020. La sua canonizzazione è stata rinviata per la morte di Papa Francesco.

A seguire il celeberrimo “Hallelujah” di Georg Friedrich Händel, ultimo brano della seconda parte del “Messia”composto nel 1741, ed un momento di sacro raccoglimento con il canto gregoriano “Regina Coeli”, interpretato dalle sole voci maschili del coro.

Il Concerto di Pasqua si chiuderà con “Regina Coeli/Inneggiamo al Signore risorto” da “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni, con la splendida voce del soprano Susanna La Fiura.





Luogo: Bagheria , Via mons. Buttitta, 1, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: concerto

Data Inizio: 04/05/2025

Data Fine: 04/05/2025

Ora: 18:30

