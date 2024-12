A Belpasso un grande abbraccio simbolico ha unito tutta la comunità attorno a Santa Lucia. Nella cittadina, anche quest’anno, i giorni della festa sono stati pieni di emozioni nonostante la pioggia abbia stravolto più volte il programma.

La festa è stata preceduta, come di consueto, dalla tradizionale Tredicina, tredici giorni durante i quali i fedeli si sono ritrovati in chiesa Madre alle 5 del mattino per partecipare alla celebrazione eucaristica.

Il 13 dicembre, solennità di Santa Lucia, sono stati tantissimi i devoti che, nonostante il tempo incerto e le temperature decisamente invernali, hanno preso in mano i tradizionali cordoni e hanno portato il Simulacro e le Reliquie di Santa Lucia in processione per le vie del paese. Il 14 dicembre, in chiesa Madre, l’ Arcivescovo di Catania, Mons. Luigi Renna, ha presieduto il solenne Pontificale al quale hanno preso parte le autorità cittadine religiose, civili e militari. Durante la celebrazione il Sindaco Carlo Caputo ha pronunciato l’Atto di affidamento della Città a S. Lucia. Il 15 dicembre, a partire dalle 15:00, si è svolto il tradizionale giro interno del 13 pomeriggio, annullato a causa del maltempo. Durante la processione, però, una pioggia improvvisa e imprevista ha sconvolto nuovamente il programma e il simulacro di Santa Lucia e lo Scrigno con le Sacre Reliquie sono stati riposti all’interno della Cameretta prima del previsto.

I festeggiamenti continueranno il 20 dicembre con la celebrazione dell’Ottava della festa e il 27 e 28 dicembre, giorni in cui le Sacre Spoglie di Santa Lucia, saranno a Belpasso per la prima volta nella storia.

«Dopo aver riabbracciato Santa Lucia ci prepariamo a vivere un evento unico – dichiara Sac. Nunzio Mauro Chirieleison, parroco Chiesa Madre Collegiata Maria SS. Immacolata di Belpasso – Accogliere nella nostra comunità le Sacre Spoglie della Vergine e Martire siracusana è motivo di gioia e grande orgoglio».

Il 27 dicembre, alle 14:30, il Sacro Corpo di Santa Lucia arriverà in via XII Traversa, proveniente da via Giovanni Paolo II, e verrà portato in processione fino in piazza Umberto, dove avverrà il saluto delle Autorità Civili e Religiose. L’urna verrà portata a braccio sul sagrato della chiesa Madre per dare inizio al solenne pontificale celebrato da Sua Ecc.

Rev.ma Mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania. A conclusione della celebrazione il Sacro Corpo entrerà in chiesa Madre che resterà aperta tutta la notte per consentire l’ingresso ai fedeli.

Lo storico evento dell’arrivo del Sacro Corpo di Santa Lucia a Belpasso verrà trasmesso a partire dalle 14 in poi, in streaming, a cura della Vitalfim di Pippo Vitaliti, sulle pagine Facebook “Festa di Santa Lucia V.M. – Belpasso”, “Parrocchia Maria SS.

Immacolata – Chiesa Madre Collegiata – Belpasso” e “Circolo Cittadino Santa Lucia” e in diretta tv su Sestarete Radio-Tv, canale 81 del digitale terrestre.

Gli eventi hanno il patrocinio del Comune di Belpasso e dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

