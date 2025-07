Dal cinema di Frank Capra alle feste religiose, dalle botteghe artigiane ai sentieri naturalistici dei Monti Sicani: tutto racconta un viaggio da vivere attraverso i cinque sensi.

A Bisacquino ogni dettaglio è memoria, ogni sasso racconta una storia. Bisacquino non è una meta qualsiasi. È un luogo dove si riscopre la lentezza, dove la fede è vissuta e non solo raccontata, dove la terra parla e il cielo ascolta. È la Sicilia delle radici, quella vera, fatta di mani callose, pane spezzato e occhi rivolti in alto. Qui il turismo è un cammino, non una visita. È un invito a fermarsi, ad ascoltare, a sentirsi parte di qualcosa di più grande.

Tra colline generose e tradizioni senza tempo, Bisacquino accoglie con la sua storia, i suoi sapori e il calore della sua gente la prima edizione del Festival dei Cinque Sensi, uno dei 30 interventi del progetto intitolato: “Bisacquino, borgo del cinema e delle arti”. Si tratta di un progetto finanziato dal Ministero della Cultura a valere sulle risorse del Pnrr con la Missione 1 per la Rigenerazione, Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura dell’Investimento 2.1. “Attrattività dei borghi storici” – NextGenerationEU.





Un progetto “multisensoriale” in cui la natura incontra la fede, l’arte popolare si fa racconto e ogni angolo parla di cultura, lavoro e bellezza. Dal cinema di Frank Capra alle feste religiose, dalle botteghe artigiane ai sentieri naturalistici dei Monti Sicani: tutto racconta un viaggio da vivere attraverso i cinque sensi.

Il Festival dei Cinque Sensi intende promuovere il turismo locale facendo conoscere le bellezze di Bisacquino, monumenti, chiese e musei, i prodotti di eccellenza, i beni immateriali come le tradizioni e anche la bellezza delle campagne circostanti e, in particolare, dei sentieri del monte Triona che fa parte di Natura 2000 e sul quale è costruito uno dei più affascinanti e misteriosi Santuari di Sicilia, quello della Madonna del Balzo.





“Il Festival dei Cinque Sensi è stato co-progettato e realizzato con il prezioso aiuto del partner “Impacta” e sarà utile per la comunità bisacquinese perché ci permetterà di far conoscere la ricchezza culturale delle nostre tradizioni, le eccellenze delle nostre aziende, la bellezza dei nostri monumenti come la chiesa Madre definita “Scrigno di tesori d’arte”, del Santuario della Madonna del Balzo dal quale si ammira un panorama mozzafiato e si respira il mistero della rivelazione di Maria avvenuta nel 1664 con tanti miracoli e il Calvario con il suo splendido giardino storico e, ancora, il museo civico (fra i cinque più importanti della Sicilia) e l’affascinante museo dell’orologio della Famiglia Scibetta, famosi costruttori, per tante generazioni, di orologi da torre – racconta il sindaco Tommaso Di Giorgio – Chi verrà per il Festival dei 5 sensi quindi scoprirà la bellezza di Bisacquino, storico Borgo dei Monti Sicani che fu patria natale di Frank Capra, uno dei più grandi registi della storia del cinema. Potrà ammirare i grandi murales che gli abbiamo dedicato, visitare la sua casa e il quartiere dove è nato e cresciuto fino al giorno dell’emigrazione negli Stati Uniti d’America. Quindi questo festival è l’occasione privilegiata per passare dei giorni interessanti di divertimento e di cultura, godendo anche della festa Patronale della Madonna del Balzo che, in concomitanza, raggiunge il suo apice”.





Il programma

La manifestazione prevede la realizzazione di quattro eventi che si svolgeranno nella piazza principale del paese, piazza Triona, e nel Museo civico il quale, per la ricca collezione di reperti etnoantropologici è considerato dal Ministero della Cultura fra i più importanti della Sicilia.

Domenica 3 agosto alle 21:30 “Comic 90100” in piazza Triona. È uno spettacolo comico musicale che sta conquistando le piazze del Sud Italia con il suo ritmo travolgente e un umorismo fresco e coinvolgente. Un varietà che porta il pubblico in un viaggio tra le diverse forme di comicità, alternando monologhi, sketch e performance musicali, il tutto condito da un ritmo veloce e un’energia contagiosa. Lo spettacolo sarà condotto da Antonio Panzica (cabarettista e artista poliedrico) e da Giusi Battaglia (nota, per i suoi programmi televisivi, come Giusina in cucina) con la presenza di Marco Livigni, Alessio Lupo e Matteo Giordano. Lo show presenta un cast di comici di talento come Manlio Dovì e Manfredi Di Liberto.





Lunedì 4 agosto alle 21,30: “Sicilia è fimmina… terra d’amuri e di sapuri” sempre in piazza Triona. Questo spettacolo è un omaggio alla terra di Sicilia e in particolare alle donne siciliane. Può essere considerato un varietà in cui, musica, danza e recitazione, raccontano la cultura della terra di Sicilia. Il corpo di ballo interpreterà le danze tipiche locali come la tarantella e il tango e balli più moderni. Quindi uno spettacolo brillante, con cambi di abiti, con circa 30 ballerine oltre gli attori che danzeranno sulle note delle belle melodie siciliane.

Mercoledì 6 agosto alle ore 21,30 “C’era una volta…. la musica” in piazza Triona. Il concerto, eseguito dalla band di Giandomenico Anellino, è dedicato al maestro Ennio Morricone di cui saranno eseguiti i capolavori ma anche le colonne sonore di altri film che hanno segnato la storia del cinema mentre, su uno schermo, ne scorreranno le immagini.





11 agosto Festival dei Cinque Sensi

Ore 21 – inizio degustazione dei prodotti di eccellenza di Bisacquino;

Ore 21,30 inizio percorso sensoriale che coinvolgerà i cinque sensi: dall’ascolto, al tatto e ai profumi della natura al violino del grande Rares Morarescu (violinista di fama internazionale) e il sax di Nicola Giammarinaro accompagnato dalla chitarra di Carlo Butera nei pezzi più belli dello swing mentre Giuliana Randazzo incanterà i presenti con le sue danze del Fuoco. Sarà l’occasione per visitare il Museo Civico uno dei cinque più importanti della Sicilia e vedere lo storytelling su Frank Capra grazie alla realtà virtuale aumentata in tre dimensioni. La serata si chiuderà con l’orchestra folk di Gino Mandorlino che accompagnerà nelle danze della tradizione contadina bisacquinese.

